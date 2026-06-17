Ein sechsjähriges Mädchen wurde in der Kinderbibliothek von Yverdon sexuell belästigt. Der mutmassliche Täter ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei sucht ihn dringend, während die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechsjährige in Yverdon-Bibliothek am 29. Mai sexuell belästigt

Täter möglicherweise für ähnliche Tat im April verantwortlich

Bibliothek führt Schlüsselsystem für Toiletten zur Sicherheit ein

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein unbekannter Mann belästigt am 29. Mai ein sechsjähriges Mädchen in der Kinderabteilung der Bibliothek von Yverdon VD. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, die Kantonspolizei Waadt fahndet intensiv nach ihm, wie die zuständige Staatsanwaltschaft gegenüber RTS bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich, als das Mädchen die Toiletten der Bibliothek betrat und die Tür nicht abschloss. Der Täter folgte ihr und beging die Übergriffe. Das Kind konnte fliehen und alarmierte sofort seine Mutter, die sich in der Nähe aufhielt. Diese verständigte umgehend die Polizei. Das Mädchen wurde ins Spital gebracht, wo medizinische Untersuchungen durchgeführt und mögliche Beweise gesichert wurden.

Es könnte ein Wiederholungstäter sein

Ein Zeugenaufruf wurde bisher nicht gestartet. «In der Regel beginnt eine solche Untersuchung eher diskret», erklärt Vincent Derouand der Staatsanwaltschaft. Diese Vorgehensweise soll sowohl die Opfer schützen als auch verhindern, dass der Täter gewarnt wird. «Die Behörden nehmen diesen Fall selbstverständlich sehr ernst, und es wurden umgehend verschiedene Ermittlungsmassnahmen eingeleitet.»

Es gebe Hinweise darauf, dass der Täter bereits im April in einem Geschäft in Yverdon eine ähnliche Tat begangen haben könnte. Auch damals konnte die Person nicht identifiziert werden.

Die Stadt Yverdon hat nach dem Vorfall Massnahmen ergriffen. In der Kinderabteilung der Bibliothek ist es nun erforderlich, einen Schlüssel für den Zugang zu den Toiletten zu beantragen. Die Stadt arbeite ausserdem eng mit den zuständigen Behörden zusammen.