Janine Enderli Redaktorin News

Tödlicher Unfall im Waadtland: Am Montagmorgen ereignete sich auf der Baustelle des Komplexes der Schule Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) in Chavannes-près-Renens VD ein Arbeitsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte ein Arbeiter – während er im 1. Stock eines der im Bau befindlichen Gebäude Reinigungsarbeiten durchführte – aus einer Höhe von 9 Metern in die Tiefe.

Er landete im Untergeschoss des Gebäudes, in einem Bereich, der als Technikschacht bezeichnet wird. Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte und der vor Ort geleisteten Hilfe verstarb der Mann, ein 50-jähriger spanischer Staatsangehöriger, noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und die diensthabende Staatsanwältin begab sich vor Ort. Sie leitete ein Strafverfahren ein, und die Ermittlungen wurden den Ermittlern der Gendarmerie übertragen.



