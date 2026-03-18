In Engelberg OW ist am Mittwochmittag eine Gondel abgestürzt. Eine Person kam dabei ums Leben. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Seilbahn verunglückt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gondelabsturz in Engelberg OW fordert Mittwoch 2026 ein Todesopfer

Windspitzen bis 130 km/h im Skigebiet gemeldet

Mehrere Seilbahnunfälle seit 2008: 15 Tote in Lissabon 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es sind schockierende Szenen, die Blick-Leser am Mittwochmittag in Engelberg OW bezeugen. Kurz nach 11 Uhr löste sich eine Gondel aus der Xpress-Bahn Trübsee-Stand und stürzte in die Tiefe. Bilder und Videoaufnahmen zeigen das Unglück. Eine Person wurde tödlich verletzt.

Die Ursache ist bisher unbekannt – klar ist, dass zum Zeitpunkt des Absturzes starke Winde im Skigebiet am Titlis wehten. Bis zu 130 km/h sollen die Windspitzen in der Region in exponierten Lagen erreicht haben, wie Meteo Schweiz meldete.

Im selben Gebiet verstarb bereits 2019 ein Mitarbeiter bei Revisionsarbeiten. Ein Mann wurde dabei vom Förder- und Entlastungsseil getroffen und starb noch auf der Unfallstelle.

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem solchen Unfall kommt. Bereits mehrmals kam es in der Vergangenheit zu Unfällen mit Seilbahnen – Blick liefert dir den Überblick.

Standseilbahn entgleist in Lissabon

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entgleiste am 3. September 2025 die beliebte Standseilbahn Elevador da Glória. 15 Menschen starben bei dem Unglück, fast zwei Dutzend wurden verletzt. Unter den Todesopfern befand sich auch eine Schweizerin.

Gondel-Kabel reisst auf 1100 Metern Höhe

Am 17. April 2025 kam es am Monte Faito nahe der süditalienischen Stadt Neapel zu einem Gondel-Absturz. Auf fast 1100 Metern Höhe war ein Kabel gerissen, woraufhin die Kabine, die der Bergstation am nächsten war, in den Abgrund fiel. Dabei starben vier der fünf Insassen. Ein 30-jähriger Mann überlebte den Absturz, trug jedoch schwere Verletzungen davon.

Rund 30 Verletzte in spanischem Skigebiet

Im Skigebiet Astún in den spanischen Pyrenäen versagte im vergangenen Jahr eine Umlenkscheibe eines Sessellifts, woraufhin das Seil absackte und die Sesselbahn mitsamt Insassen in Richtung Boden raste. Bei dem Vorfall, der sich am 18. Januar 2025 ereignete, wurden rund 30 Menschen verletzt.

Baum stürzt auf Seilbahn

Im Tiroler Ötztal kam es am 9. Januar 2024 zur Tragödie. Ein Baum stürzte um und riss dabei eine Gondel vom Seil. Die Kabine fiel daraufhin etwa zehn Meter in die Tiefe und landete im Gelände. Glücklicherweise kam bei dem Unfall niemand ums Leben. Die vier Insassen, allesamt Männer aus Dänemark, wurden jedoch schwer verletzt.

Bub (5) überlebt als einziger Absturz

Kurz stand die Welt am 23. Mai 2021 still: Eine Gondel der Stresa-Mottarone-Seilbahn, auf der italienischen Seite des Lago Maggiore, stürzte an jenem Pfingstsonntag an der höchsten Stelle der Bahn 20 Meter in die Tiefe. Von den 15 Insassen überlebte nur der damals fünfjährige Eitan. Der Bub aus Israel erhielt 2024 drei Millionen Euro (rund 2,7 Millionen Franken) Schadenersatz.

Deutscher stirbt bei der Kleinen Scheidegg

Am 3. Januar 2008 stürzten mehrere Sessel der Seilbahn Fallboden bei der Kleinen Scheidegg im Berner Oberland ab – ein 54-jähriger Deutscher kam bei dem Unglück ums Leben, drei weitere Personen wurden verletzt. Als Ursache wurden später die starken Windböen genannt, die ein Seil zum Entgleisen brachten.