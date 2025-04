Gondel einer Seilbahn am Monte Faito stürzt in die Tiefe

Die Feuerwehr ist vor Ort. Foto: Vigili del Fuoco

Darum gehts Seilbahn-Gondel stürzt am Monte Faito bei Neapel ab

Rettungskräfte hatten wegen schlechten Wetters Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen

16 Personen aus anderen Kabinen gerettet, 3 Todesopfer und 1 Schwerverletzter

Marian Nadler Redaktor News

Am Monte Faito nahe Neapel in der italienischen Region Kampanien ist die Gondel einer Seilbahn in die Tiefe gestürzt. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. «Die Kabine an der Bergstation der Monte Faito-Seilbahn ist eingestürzt, es gibt Befürchtungen um Opfer», schrieb der Chef des Betreibers EAV, Umberto De Gregorio in den sozialen Medien. Zuvor hatte er in einem anderen Beitrag von «einer Tragödie» gesprochen.

Ansa schrieb unter Berufung auf Rettungskräfte von vier Todesopfern und einer schwer verletzten Person. An Bord sollen sich vier Passagiere sowie ein Mitarbeiter des Betreibers befunden haben. Der Mitarbeiter des Betreibers wird noch vermisst. Feuerwehr und Bergrettung waren in Castellammare di Stabia im Einsatz. Auf fast 1100 Metern Höhe riss offenbar ein Kabel, woraufhin die Kabine, die der Bergstation am nächsten war, in einen Abgrund fiel.

Der Kontakt zur Seilbahn war abgebrochen, nachdem es am Nachmittag zu einer Panne an der Anlage gekommen war, woraufhin diese blockierte. Aufgrund der miesen Wetterbedingungen auf dem Berggipfel hatten die seit dem Nachmittag im Einsatz befindlichen Rettungskräfte Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen. Aufgrund dichten Nebels war der Gipfel nicht sichtbar und konnte zudem auch nicht per Funk erreicht werden. 16 Personen, die zunächst in anderen Kabinen gefangen waren, konnten von Rettungskräften mit Seilen gerettet werden.

Die Seilbahn gibt es bereits seit 1952. Normalerweise dauert die Fahrt knapp zehn Minuten. 1960 hatte sich dort schon einmal ein tödlicher Unfall ereignet. Damals kamen beim Absturz einer Gondel vier Menschen ums Leben, mehr als 30 wurden verletzt. Im Sommer 2021 steckte eine Kabine auf dem Weg nach unten infolge eines Stromausfalls mit 31 Passagieren mehr als eine Stunde fest. Verletzt wurde niemand.