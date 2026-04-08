«Eine Minute und 30 Sekunden haben mein ganzes Leben verändert»

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Der Genesungsweg der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS ist lang. Auf Facebook gibt die Französin Mélanie Van de Velde (32) immer wieder Einblick in ihren Alltag. Am Sonntag veröffentlichte sie einen weiteren Post.

«Es sind neun Wochen. Neun Wochen seit jener eine Minute und 30 Sekunden, die mein ganzes Leben verändert haben», beginnt der Beitrag. So lange habe es gedauert, bis die Flammen versucht hätten, Mélanie zu töten. «Bis mein Körper kippte. Bis nichts jemals mehr so sein würde wie zuvor.»

Van de Velde lebt im Wallis, wurde nach der Tragödie zunächst in Zürich medizinisch versorgt und später in ein Spital ins französische Nantes verlegt. «Ich habe den Tod gesehen. Ganz nah. Nah genug, um zu glauben, dass ich es nicht schaffen würde. Und trotzdem … bin ich hier. Nicht unversehrt. Nicht wie früher. Aber am Leben», heisst es in dem Facebook-Post weiter. Manche ihrer Nächte würden um 5 Uhr morgens enden, weil der Schmerz zu stark sei, berichtet sie. «Es ist, im Rollstuhl zu enden, weil selbst ein Bett unerträglich wird. Es sind Verbände, jeden Tag. Eine Haut, die noch immer brennt. Ein Körper, den man neu bewohnen lernen muss», ergänzt sie.

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Dem Beitrag hat sie ein Bild von mehreren Orthesen beigefügt. Immer und immer wieder müsse sie diese anlegen und wieder abnehmen. Für ihr Gesicht hat sie zwei Kompressionsmasken bekommen. «Hilfsmittel, die jetzt zu mir gehören. Zu meinem Alltag. Zu meinem Wiederaufbau.»

Hinzu kommen unzählige Termine bei Spezialisten. Sie zählt auf: Physiotherapie, Ergotherapie, Orthopädie, Psychologe. Ihr Leben ist jetzt ein Kampf: «Für manche sind 4000 Schritte banal. Für mich ist es gewaltig.» Hinter jedem Schritt würden Schmerz und Erschöpfung stehen. «Normale Dinge sind für mich zu Siegen geworden.»

Am meisten fehle ihr in dieser Zeit ihre Tochter, die sie zuletzt am 12. Februar gesehen habe. «Seitdem gab es Stille. Abwesenheit. Ein Vermissen, das einem die Kehle zuschnürt. Man kann einen Körper heilen. Man kann einen Wiederaufbau begleiten. Aber man heilt keine Mutter, die von ihrem Kind getrennt ist.»

Aus dem Post geht nicht hervor, wieso Van de Velde ihre Tochter so lange nicht mehr gesehen hat. Die Französin deutet ein Treffen an. Denn inmitten all dieses Chaos … ist sie meine Kraft. Ist sie mein Sinn. Ist sie mein Leben», endet der Post.