Swiss-Flug LX154 nach Mumbai musste am Freitag kurz nach dem Start umkehren. Anschliessend drehte die Maschine über der Ostschweiz ihre Runden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Flug LX154 fliegt ungewöhnliche Schlaufen über der Ostschweiz

Fahrwerk des Airbus A330 blieb während des Fluges ausgefahren

Passagiere drehten mehrere Schlaufen über Ostschweiz vor Zürich-Landung

Eigentlich sollte es nach Mumbai gehen. Doch statt in der indischen Metropole landeten die Passagiere an Bord des Swiss-Fluges LX154 am Freitag kurz nach dem Start wieder in Zürich.

Bereits über dem österreichischen Innsbruck drehten die Piloten des Airbus A330 ab und flogen anschliessend mehrere Schlaufen über der Ostschweiz. Laut einem Leserreporter war das Fahrwerk des Flugzeuges während des Kreisens ausgefahren.

«Rumpelndes Geräusch»

Auf Anfrage erklärt die Swiss, was es mit dem Vorfall auf sich hat. Beim Start habe die Crew ein ungewöhnliches, rumpelndes Geräusch wahrgenommen. «Es bestand zunächst der Verdacht auf eine mögliche Heckberührung mit der Piste. Dieser Verdacht konnte inzwischen ausgeschlossen werden», erklärt Meike Fuhlrott, Mediensprecherin bei der Swiss. Die Sicherheit der Passagiere und Besatzungen hätten stets oberste Priorität. «Aus diesem Grund kehrt das Flugzeug vorsorglich nach Zürich zurück, um einer eingehenden Inspektion unterzogen zu werden.»

Die betroffenen Passagiere können nach aktuellem Stand um 18 Uhr mit einem Ersatzflugzeug nach Mumbai weiterreisen. «Wir können leider sehr gut nachvollziehen, dass diese Situation für unsere Fluggäste sehr belastend ist. Die Unannehmlichkeiten, die ihnen entstehen, bedauern wir ausserordentlich.» Sicherheit habe jedoch den höchsten Stellenwert.