Einsames Schweizer Bänkli verzaubert das Netz

Virales Video generiert 5,8 Millionen Likes. Es zeigt ein Aussichtsbänkli am Oeschinensee. Es ist nicht die einzige Bank, die die Schweiz verzaubert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TikTok-Video vom Oeschinensee erreicht 5,8 Millionen Likes seit Juli

Bank wurde durch Hype auf Google Maps platziert, Bewertungen kritisieren Überfüllung

2025 führte Gondelbahn-Reservierungssystem ein, um Besucherströme zu steuern

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

«Das kann doch unmöglich echt sein!» Immer wieder sorgen Videos aus der Schweiz im Netz für Staunen – meistens, weil die gezeigten Orte für viele zu schön sind, um wahr zu sein. Für so einen Wow-Moment sorgt momentan auch der Tiktok-Influencer «Peaktyler». Über seinen Account teilt er regelmässig spektakuläre Aussichten mit seinen Followern. Diesmal veröffentlichte er ein Video aus der Schweiz, das inzwischen über 5,8 Millionen Likes gesammelt hat.

Zunächst ist nur ein unscheinbares Holzbänkli zu sehen. Dann schwenkt die Kamera – und gibt den Blick auf den atemberaubenden Oeschinensee frei. Die Aussicht sorgt für staunende Reaktionen. Ein User kommentiert: «Das kann nicht real sein.» Schon 2025 ging ein Clip der Bank am Oeschinensee viral.

Touristen-Spot

Der Hype ist so gross, dass das Bänkli sogar auf Google Maps landet. Die Quittung folgt allerdings in den Bewertungen: «Es ist zu voll!» Im vergangenen Jahr reagierten die Verantwortlichen bereits mit einem Reservierungssystem für die Gondelbahn, um den Touristenansturm zu kontrollieren.

Das Bänkli oberhalb des Oeschinensees ist natürlich nicht der einzige spektakuläre Aussichtspunkt in der Schweiz. Auch diese Bänkli sind eine Reise wert.

1 Panorama im Alpstein

Diese Holzbank ist der perfekte Spot für eine Verschnaufpause mit Wow-Effekt: Vor dir die smaragdgrünen Bergseen, dahinter die markanten Gipfel des Alpsteins. Einfach hinsetzen, durchatmen und die spektakuläre Bergkulisse rund um Appenzell auf sich wirken lassen.

2 Alpenblick im Berner Oberland

Diese Bank auf dem Weg zum Bachalpsee bei Grindelwald First liegt perfekt – Panorama inklusive. Von hier aus lässt sich die Landschaft der Jungfrau-Region besonders gut überblicken.

3 Bergkino am Stellisee

Diese Sitzbank am Stellisee bietet Bergkino pur: Vor dir glitzert der Bergsee, dahinter ragt das Matterhorn in den Himmel. Der Aussichtspunkt oberhalb von Zermatt ist über Wanderwege ab der Bergstation Blauherd erreichbar.