Der Waldstätterweg (Route 98) bietet sieben Etappen voller Panorama, Kultur und ständiger Seesicht. Starte dein Abenteuer, teile deine Momente bei der #WaldstätterChallenge und gewinne tolle Preise aus der Erlebnisregion Wiege der Schweiz.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von IG Wiege der Schweiz

Der insgesamt 115 Kilometer lange Waldstätterweg spielt im Sommer seinen grössten Trumpf aus: Viele Abschnitte führen durch dichte, angenehm kühle Wälder, während der Vierwaldstättersee als ständiger Begleiter durch die Baumkronen schimmert. Wer hier unterwegs ist, geniesst meist einfach die Postkarten-Idylle und die spektakulären Aussichtspunkte. Was die meisten Aktiven und Familien nicht wissen: Man wandert hier auf historisch tief verwurzeltem Boden.

In der Erlebnisregion Wiege der Schweiz wird die Gründungsgeschichte unseres Landes in einer grandiosen Landschaft greifbar. Vom Tell-Denkmal in Altdorf über die Hohle Gasse bis zur geschichtsträchtigen Rütli-Wiese: Die Schweizer Mythologie wird hier Schritt für Schritt lebendig. Auf der kompletten Seeumrundung – bestehend aus dem Waldstätterweg (Route 98) und dem klassischen Weg der Schweiz (Route 99) – verschmelzen Mythos und handfester Erfindergeist.

Dank der Albert Koechlin Stiftung wird diese Historie an 50 Points of Interest via Smartphone digital erlebbar. Wer weiss schon, dass hier bereits 1810 das erste Seehotel der Region eröffnete oder 1871 von Vitznau aus die erste Zahnradbahn Europas auf die Rigi dampfte?

Und dies sind nur zwei Beispiele der vielen spannenden Hintergründe auf dieser Tour durch die Schweizer Geschichte und ihre Mythen und Legenden.

Wandern, teilen und gewinnen: Die #WaldstätterChallenge Das Sommerabenteuer rund um den See wird jetzt belohnt. Die aktivierende Mitmachkampagne sucht deinen persönlichen Moment auf den Routen 98 oder 99. Während der gesamten Laufzeit werden monatlich hochwertige Preise aus der Region verlost – von Kulinarik-Touren und UriTickets über Bergbahn-Wandertageskarten bis hin zum ausgiebigen Brunch. So einfach geht es: Posten: Halte einen Moment auf dem Waldstätterweg oder dem Weg der Schweiz als Foto oder Video fest und veröffentliche ihn auf Social Media bei Instagram oder Facebook.

Halte einen Moment auf dem Waldstätterweg oder dem Weg der Schweiz als Foto oder Video fest und veröffentliche ihn auf Social Media bei Instagram oder Facebook. Markieren: Nutze den Hashtag #WaldstätterChallenge und erwähne den Kanal @wiegederschweiz.

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Schicke einen kurzen Screenshot oder den Link deines Beitrags per Direktnachricht an @wiegederschweiz. Gewinnen: Bis zum 25. Oktober werden monatlich hochwertige Preise aus der Erlebnisregion Wiege der Schweiz im Gesamtwert von 3000 Franken verlost. Das Sommerabenteuer rund um den See wird jetzt belohnt. Die aktivierende Mitmachkampagne sucht deinen persönlichen Moment auf den Routen 98 oder 99. Während der gesamten Laufzeit werden monatlich hochwertige Preise aus der Region verlost – von Kulinarik-Touren und UriTickets über Bergbahn-Wandertageskarten bis hin zum ausgiebigen Brunch. So einfach geht es: Posten: Halte einen Moment auf dem Waldstätterweg oder dem Weg der Schweiz als Foto oder Video fest und veröffentliche ihn auf Social Media bei Instagram oder Facebook.

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Der grosse Etappen-Überblick: Deine Route ins Sommerabenteuer

Egal ob du sportlich unterwegs sein willst oder dich gemütlich durch Landschaft und Landesgeschichte bewegst: Die sieben Etappen des Waldstätterwegs, die dich auf 115 Kilometern fast rund um den See führen, sind perfekt auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten. Unser grosser Etappen-Überblick liefert die Entscheidungshilfe für das nächste Wochenende:

Etappe 1: Brunnen – Vitznau, ideal für Genusswandernde

Eckdaten: 14,51 km | 4 h 45 min | Aufstieg: 573 m | Abstieg: 568 m | Kategorie: mittel

Das Erlebnis: Mediterranes Riviera-Flair direkt am Seeufer trifft auf die historische Belle Époque. Hier startete einst der historische Kuhexport Richtung Süden. Ein sanfter, aber landschaftlich grandioser Einstieg.

Details und Routenplan





Etappe 2: Vitznau – Küssnacht am Rigi, Route für Kulturfans

Eckdaten: 18,18 km | 5 h | Aufstieg: 630 m | Abstieg: 612 m | Kategorie: schwierig

Das Erlebnis: Kulturhistorische Highlights Schlag auf Schlag: In Vitznau nimmst du die Spuren der ersten Zahnradbahn Europas (1871) auf, bevor du in Küssnacht ankommst, wo 1816 das allererste Seehotel der Region eröffnete. Dazwischen durchquerst du den idyllischen Kastanienhain Chestenenweid.

Details und Routenplan





Etappe 3: Küssnacht – Luzern, ideal für Einsteiger

Eckdaten: 17,18 km | 4 h 30 min | Aufstieg: 284 m | Abstieg: 301 m | Kategorie: mittel

Das Erlebnis: Entspanntes Flanieren auf der Seeufer-Promenade über Hertenstein mit erstklassigen Ausblicken auf die Innerschweizer Bergwelt, bevor du in die historische Leuchtenstadt Luzern einläufst. Ganz in der Nähe lädt die geschichtsträchtige Hohle Gasse zum Eintauchen in den Tell-Mythos ein.

Details und Routenplan





Etappe 4: Luzern – Alpnachstad, die Tour für Sportliche

Eckdaten: 22,34 km | 6 h 30 min | Aufstieg: 820 m | Abstieg: 819 m | Kategorie: schwierig

Das Erlebnis: Die Königsetappe! Mit rund 800 Höhenmetern sportlich anspruchsvoll. Vorbei am geschichtsträchtigen Landsitz Tribschen und über die Horwer Halbinsel bezwingst du den historischen Renggpass am Fuss des Pilatus.

Details und Routenplan





Etappe 5: Alpnachstad – Bürgenstock, geeignet für flexible Planer

Eckdaten: 15,13 km | 4 h 45 min | Aufstieg: 768 m | Abstieg: 330 m | Kategorie: schwierig

Das Erlebnis: Romantische Wege direkt am Wasser. Die Route führt durch das Alpnachstader Ried und die wilde Rotzlochschlucht zum historischen Schnitzturm in Stansstad. Cleverer Komfort-Tipp: Die Höhenmeter hoch zum Bürgenstock lassen sich bei Bedarf bequem mit der legendären Bürgenstock-Bahn abkürzen.

Details und Routenplan





Etappe 6: Bürgenstock – Beckenried, perfekt für Panorama-Fans

Eckdaten: 13,65 km | 4 h | Aufstieg: 222 m | Abstieg: 659 m | Kategorie: mittel

Das Erlebnis: Spektakulär! Der berühmte, direkt in den Fels gehauene Felsenweg am Bürgenstock bietet einen majestätischen Tiefblick auf den See. Danach sorgt der idyllische Wallfahrtsort St. Jost für Ruhe.

Details und Routenplan





Etappe 7: Beckenried – Rütli, lehrreich für Geschichtsinteressierte

Eckdaten: 12,97 km | 4 h 15 min | Aufstieg: 594 m | Abstieg: 596 m | Kategorie: mittel

Das Erlebnis: Der grosse, furiose Final. Du steigst durch die wilde, angenehm kühlende Risletenschlucht auf, folgst historischen Pfaden über den Stützberg nach Volligen und erreichst schliesslich das geschichtsträchtige Rütli, die Geburtsstätte der Eidgenossenschaft.

Details und Routenplan

«Wiege der Schweiz» – Waldstätterweg Route 98 Willst auch du die landschaftliche Vielfalt und die Geschichten rund um den Vierwaldstättersee entdecken? Detaillierte Infos zu den einzelnen Routen, Etappen sowie Anreise, Unterkunft und Kulinarik – inklusive der grossen #WaldstätterChallenge – findest du direkt auf Wiegederschweiz.ch Willst auch du die landschaftliche Vielfalt und die Geschichten rund um den Vierwaldstättersee entdecken? Detaillierte Infos zu den einzelnen Routen, Etappen sowie Anreise, Unterkunft und Kulinarik – inklusive der grossen #WaldstätterChallenge – findest du direkt auf Wiegederschweiz.ch Wanderung planen

Praxis-Tipps für deine Tagesplanung

Die Region rund um den Vierwaldstättersee macht es Ausflüglern, Familien und Laufgruppen besonders einfach, das Abenteuer individuell und flexibel zu gestalten.

Flexibel dank ÖV und Schiff: Alle Stationen sind hervorragend erschlossen. Ob eine klassische Urnersee-Rundfahrt, eine Fahrt auf Tells Spuren oder ein kulinarischer Ausflug mit dem Zmorgeschiff: Du kannst deine Wanderung jederzeit mit einer Schifffahrt kombinieren und die Tagesplanung spontan anpassen.

Alle Stationen sind hervorragend erschlossen. Ob eine klassische Urnersee-Rundfahrt, eine Fahrt auf Tells Spuren oder ein kulinarischer Ausflug mit dem Zmorgeschiff: Du kannst deine Wanderung jederzeit mit einer Schifffahrt kombinieren und die Tagesplanung spontan anpassen. Erlebnisse für die ganze Familie: Die Region bietet zahlreiche niederschwellige Formate. Wer nicht nur wandern will, verbindet die Tour mit interaktiven Dorfrundgängen, spannenden Rütli-Führungen oder der beliebten Familienschnitzeljagd «Tatort Tell».

Die Region bietet zahlreiche niederschwellige Formate. Wer nicht nur wandern will, verbindet die Tour mit interaktiven Dorfrundgängen, spannenden Rütli-Führungen oder der beliebten Familienschnitzeljagd «Tatort Tell». Wandern ohne Ballast: Wenn du die Route komplett oder über mehrere Tage hinweg geniessen möchtest, nutzt du am besten den praktischen Gepäcktransport. Passende Übernachtungsmöglichkeiten von der klassischen Hotellerie bis hin zu Angeboten im Agrotourismus bringen dir Land und Leute näher.

Wenn du die Route komplett oder über mehrere Tage hinweg geniessen möchtest, nutzt du am besten den praktischen Gepäcktransport. Passende Übernachtungsmöglichkeiten von der klassischen Hotellerie bis hin zu Angeboten im Agrotourismus bringen dir Land und Leute näher. Alles aus einer Hand: Für dein perfektes Wochenende ist die gesamte Angebotsstruktur einfach und verständlich aufgebaut. Buchbare Führungen, Tickets und fixfertige Erlebnis-Packages lassen sich im Voraus unkompliziert organisieren.