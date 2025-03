1/6 Sieht eher unscheinbar aus, oder? Aber die Aussicht hat es in sich. Wegen dieser Bank dreht das Internet gerade durch. Foto: X/Screenshot

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine alte Holzbank. Unscheinbar. Doch dann dreht sich die Kamera und auf einmal erstreckt sich ein malerischer Bergsee. Tiefblaues Wasser, umschlossen von gezuckerten Gipfeln. Ein Traum. «Wer diese Bank gebaut hat, verdient es, dass beide Seiten seines Kissens kalt sind», schreibt der Account Ecotourism auf X zu dem 19-Sekunden-Clip.

Die Bergidylle kommt gut an – und wie. Das Video wurde am Freitag hochgeladen. Schon jetzt wurde die Aufnahme über 2,5 Millionen Mal angeschaut. In den Kommentaren zeigen sich viele von der Schönheit der Natur beeindruckt. «Wow, das ist unglaublich schön.» Noch eine Spur positiver: «Wenn es den Himmel gäbe, würde er sicher so aussehen.»

KI vermutet die Bank am Fälensee

Und immer wieder taucht die Frage auf, wo sich diese Bank befindet. Jemand vermutet Norwegen. Ein User fragt Grok, die Künstliche Intelligenz des Techmilliardärs Elon Musk (53). Die KI antwortet prompt: Sie behauptet, dass die Bank am Fälensee stehe. «Ein malerischer See in der Alpsteinkette in Appenzell Innerrhoden. Er ist bekannt für seine auffallend blaue Farbe und die Aussicht auf die Berge und ist ein beliebtes Wanderziel mit Bänken, die atemberaubende Ausblicke bieten. Ein ähnlicher X-Beitrag über eine Bank mit Aussicht am Fälensee bestätigt dies, obwohl die genaue Stelle ohne Bild schwer zu bestätigen ist», heisst es von der künstlichen Intelligenz.

Klingt zwar schön. Doch die Bank steht tatsächlich am Oeschinensee im Kanton Bern. Das schreibt auch Ecotourism selbst auf X.

Berner Instagram-Hotspot führt Reservationspflicht ein

Der See ist längst kein Geheimtipp mehr. Inzwischen ist er zu einem Instagram-Hotspot geworden. Die Folge: Massen pilgern zum Oeschinensee im Berner Oberland. Viele Menschen am Tag bedeutet viel Müll am Abend. Deswegen haben die Verantwortlichen erst diese Woche reagiert. Der Oeschinensee führt auf den Start der Sommersaison am 10. Mai ein Online-Reservationssystem für die Gondelbahn ein.

Zusätzlich werden künftig auch sogenannte Ranger rund um den Oeschinensee patrouillieren und die Besucher zu einem respektvollen Umgang mit der Natur anhalten. Auch in den sozialen Medien soll dies geschehen. «Uns ist wichtig, dass wir nicht schulmeisterlich auftreten, sondern das Bewusstsein stärken», sagt Verwaltungsratspräsident Christoph Wandfluh zu «Travelnews».