Touristen strömen in Scharen zu den Hotspots, um den perfekten Schnappschuss zu ergattern. In der Schweiz boomen Orte, die auf den Plattformen der sozialen Medien für besonders viele Likes sorgen. Blick zeigt dir die beliebtesten Schweizer Instagram-Hotspots.

Limmernsee im Kanton Glarus: Dieser türkisblaue See wird als Insta-Hotspot gehypt.

Wo früher Erholung oder Abenteuer im Vordergrund standen, zählt heute die perfekte Inszenierung vor der Kamera. Geschichten wie jene von SAC-Hüttenwartin Claudia Freitag, über die Blick berichtete, zeigen: Die Ansprüche an Ferienorte wachsen. Und liegen mittlerweile weit über bescheidenen Berghütten in den Alpen. Dieser Trend hat Freitag nicht nur die Freude am Job gekostet, sondern führt auch zu immer mehr Touristenscharen, die in die kleinen Schweizer Örtchen strömen – genau wie am Limmerensee im Kanton Glarus. Blick zeigt dir, welche Orte zu den beliebtesten Insta-Hotspots der Schweiz zählen.