Seit über einem Jahr müssen Besucher fünf Franken bezahlen, wenn sie ein Foto auf dem Steg in Iseltwald schiessen wollen. Trotzdem hält der Ansturm an – und spült der Berner Gemeinde viel Geld in die Kasse.

Iseltwald BE will 100'000 Franken mit dem Touristen-Drehkreuz einnehmen

1/5 Der Ansturm auf den berühmten Steg von Iseltwald ist ungebrochen.

Gabriel Knupfer

Der berühmte Steg in Iseltwald BE ist eine Goldgrube für die Gemeinde. Tausende asiatische Touristinnen und Touristen strömen jedes Jahr ins beschauliche Dörfchen am Brienzersee, um dort Fotos zu machen. Im April 2023 installierte die Gemeinde deshalb ein Drehkreuz am Steg und verlangt seither fünf Franken Eintritt.

Doch trotz des Eintrittspreises hält der Tourismusboom an. Für das laufende Jahr hat Iseltwald Einnahmen von 100'000 Franken durch das Drehkreuz budgetiert, wie Gemeindeschreiberin Gabriela Blatter dem Portal Bärn Today verriet. 20'000 Besucherinnen und Besucher sollen also ins Dorf mit gerade mal 400 Einwohnern kommen.

Postauto hat das Angebot verdoppelt

Laut Postauto wurden 2023 zwischen Juni und Oktober monatlich 25'000 bis 30'000 Ein- und Aussteiger an der Haltestelle Iseltwald Dorfplatz registriert. Vor der Pandemie lag diese Zahl zwischen 6000 bis maximal 14'000 Menschen im Monat.

International bekannt wurde der Steg durch die koreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You», die von Dezember 2019 bis Februar 2020 ausgestrahlt wurde. Als Reisen nach Corona wieder möglich waren, wurde das Dorf regelrecht überrannt.

Um dem Ansturm gerecht zu werden, hat Postauto das Busangebot zwischen Interlaken und Iseltwald verdoppelt. Seit diesem Jahr versucht Postauto zudem, den südkoreanischen Touristen mit Aufklebern und einer koreanischen Website andere Ziele im Berner Oberland schmackhaft zu machen.

Mehrausgaben für Toiletten und Abfallentsorgung

Die Einnahmen des Drehkreuzes fliessen laut Blatter in den Mehraufwand des Werkhofs, etwa für die Reinigung der Toiletten und die Abfallentsorgung. Ausserdem müsse wegen der vielen Reisecars wohl irgendwann die Dorfstrasse saniert werden, sagte Blatter gegenüber Bärn Today.

Für Reisebusse gilt ebenfalls seit 2023 eine Anmeldepflicht und eine Eintrittsgebühr von 50 Franken.