Beamter des technischen Amtes von Crans-Montana beschuldigt

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Die Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana sind in vollem Gange. Aktuell laufen in Sitten Vernehmungen von verschiedenen angeklagten Personen.

Bei einer solchen Vernehmung ist es nun zu einer überraschenden Wendung gekommen. Wie RTS berichtet, wurde am Dienstag ein weiterer Gemeindemitarbeiter von Crans-Montana beschuldigt. Der Mitarbeiter war eigentlich als Auskunftsperson zur Vernehmung vorgeladen worden. Ein Status, der zwischen Zeuge und Beschuldigtem liegt. Während der Vernehmung wurde ihm die Beschuldigung mitgeteilt, heisst es im Beitrag von RTS weiter.

Laut Blick-Recherchen soll es sich bei dem Gemeindemitarbeiter um einen Beamten des technischen Amtes handeln. Die Ermittler werfen ihm vor, unmittelbar an den Renovierungsarbeiten der Bar Le Constellation beteiligt gewesen zu sein. Bei diesen wurde der Schaumstoff eingebaut, der in der Silvesternacht die Brandkatastrophe auslöste.

Der Beschuldigte war im Jahr 2015 im Bauamt der Gemeinde Chermignon VS tätig, zu deren Gebiet vor der Fusion, aus der 2017 Crans-Montana hervorging, auch die Bar Le Constellation gehörte.

Gemäss einem Opferanwalt soll der Beamte zuerst versucht haben, seine Rolle bei der Renovation herunterzuspielen. Er habe erklärt, sich ausschliesslich mit den Bewilligungen für die Veranda des Constellation befasst und niemals Kontrollen im Untergeschoss des Lokals durchgeführt zu haben.

Die Ermittler hätten ihn bei der Vernehmung jedoch unter anderem mit mehreren E-Mails konfrontiert, in denen er auf Kontrollen auch in den Kellerräumlichkeiten Bezug nahm. Der Beamte sei während der Befragung sichtbar in Schwierigkeiten geraten, so der Opferanwalt zu Blick.

Die Anzahl Beschuldigter im Rahmen der Ermittlungen steigt damit auf 14. Neben dem Ehepaar Moretti, den Betreibern der Inferno-Bar, wird gegen fünf amtierende oder ehemalige Mandatsträger und sieben Gemeindemitarbeiter ermittelt.

In einer ersten Version dieses Eintrages wurde der Beamte als Angeklagter bezeichnet. Er gilt bisher jedoch nur als Beschuldigter. Eine formelle Anklage gegen die Person wurde noch nicht erhoben.