DE
FR
Abonnieren

Teure ZFF-Tickets
Wer die Stars sehen will, zahlt jetzt mehr

Das Zurich Film Festival verlangt für gewisse Vorstellungen bis zu 119 Franken – deutlich mehr als letztes Jahr. Das Festival begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/6
Filmstill von «The Debut». Das Golden-Icon-Screening mit Julianne Moore am ZFF kostet 119 Franken.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die ZFF-Ticketpreise sind gestiegen
  • Die teuersten Tickets kosten 119 Franken
  • Das Festival erhält rund 1,37 Mio. CHF Fördergelder
RMS_Portrait_AUTOR_252.JPG
Sara BelgeriRedaktorin

Diese Woche wird in Zürich zum 22. Mal der grüne Teppich für das Zurich Film Festival (ZFF) ausgerollt. Wer bei den ganz grossen Highlights dabei sein will, braucht je nach Vorstellung ein grosses Portemonnaie.

Wer etwa die Premiere von «The Debut» in Anwesenheit von Schauspielerin Julianne Moore (65) besuchen möchte, zahlt 119 Franken – inklusive der Verleihung des «Golden Icon Award» an Moore. Im Vorjahr kostete eine vergleichbare Vorstellung noch 89 Franken. Auch die sogenannten «Premium Screenings», bei denen internationale Stars vor Ort sind, wurden spürbar teurer: Statt 60 Franken wie im letzten Jahr kosten sie neu 89 Franken.

ZFF verweist auf Aufwand und gestiegene Kosten

Tickets für die restlichen Vorführungen bewegen sich zwischen 27 und 39 Franken. Zum Vergleich: Noch 2022 lag der Preis für ein reguläres Ticket bei 23 Franken. Für Studierende sowie AHV- und IV-Bezüger gibt es weiterhin einen Rabatt von 30 Prozent.

Mehr zum ZFF
Tom Hiddleston und Willem Dafoe eröffnen das Zurich Film Festival
Mit Film «Tenzing»
Hiddleston und Dafoe eröffnen das Zurich Film Festival
Keine ist so wandelbar wie Julianne Moore
Auszeichnung für Lebenswerk
Julianne Moore kommt ans Zurich Film Festival
Das Zurich Film Festival stellt sich neu auf
Wechsel im Verwaltungsrat
Das Zurich Film Festival stellt sich neu auf
Wie das Zurich Film Festival dieses Jahr Naomi Watts geködert hat
Hollywood-Star in Zürich
Naomi Watts tritt am ZFF ohne Gage auf

Das ZFF begründet die Anpassung mit der Nachfrage und gestiegenen Kosten. Höhere Preise würden ausschliesslich für Vorstellungen in Anwesenheit von Stars oder Preisverleihungen gelten, da diese mehr Aufwand für Produktion, Sicherheit und Betreuung verursachten. Insgesamt beträfen die Aufschläge nur 15 von über 300 Vorstellungen.

Das Festival ist zu rund 90 Prozent selbstfinanziert. Insgesamt erhält es 1,37 Millionen Franken an Fördergeldern. Der Kanton Zürich erhöht zwar seine Mittel, doch vom Bund erhält das ZFF weniger Geld als im Vorjahr. Die Förderung bleibt damit vergleichsweise gering: Das Locarno Film Festival erhält rund viermal mehr Bundesgelder.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen