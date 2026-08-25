Am 24. September startet das Zurich Film Festival in die nächste Runde. Zum Auftakt zeigen Hollywoodstars Tom Hiddleston und Willem Dafoe ihren Film «Tenzing», ein fesselndes Drama über die Erstbesteigung des Mount Everest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zurich Film Festival beginnt am 24. September mit «Tenzing»

Tom Hiddleston und Willem Dafoe eröffnen das Festival in Zürich

Erwartet: Über 100 Filme, Motto 2026: «Dream big»

Silja Anders Redaktorin People

Das Zurich Film Festival (ZFF) 2026 steht vor der Tür. Ab dem 24. September wird wieder der grüne Teppich ausgerollt, Hollywood zieht an die Limmat. Das diesjährige Motto lautet «Dream big». Welcher Film könnte hierbei also passender sein als «Tenzing», ein Film über die Erstbesteigung des Mount Everest?

Tom Hiddleston (45) und Willem Dafoe (71) verkörpern den Bergsteiger Edmund Hillary (1919–2008) respektive den Expeditionsleiter John Hunt. Doch nicht nur das: Bereits am Eröffnungsabend bringen die beiden Superstars Hollywood-Feeling direkt nach Zürich, sie werden das ZFF mit ihrem Blockbuster eröffnen.

Spektakuläres Abenteuer nach einer wahren Geschichte

«Unser atemberaubender Eröffnungsfilm ‹Tenzing› passt perfekt dazu (zum Festival-Motto, Anm. d. Red.), weil er zeigt, wie man über sich hinauswachsen kann, wenn man einen grossen Traum hat», so Christian Jungen (53), CEO des ZFF. Er sei stolz, dass nicht nur Hiddleston und Dafoe nach Zürich kommen, sondern auch Jennifer Peedom, die Regisseurin des Films. «Der Film bietet grosse Emotionen und Bergbilder von sublimer Schönheit. Er hat aber auch eine wichtige Botschaft für unsere Zeit, denn die Erstbesteigung des Mount Everest gelang nur, weil die Bergsteiger die einheimischen Sherpas und die Gesetze der Natur respektierten», erklärt Jungen weiter.

Obwohl beide Schauspieler in der Vergangenheit bereits Filme am ZFF hatten, ist ihr Besuch in Zürich in diesem Jahr eine Premiere. Auf seiner Instagram-Seite gestaltete das ZFF-Team eine persönliche Wunschliste, über welchen Star es sich in diesem Jahr besonders freuen würden. Während Willem Dafoe tatsächlich dabei ist, melden sich die Fans in der Kommentarspalte und hoffen sehnlichst auf einen Besuch von Tom Hiddleston. Es sieht also ganz danach aus, als fände Weihnachten am diesjährigen ZFF schon im Oktober statt.