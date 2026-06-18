Zurich Film Festival ehrt Regie-Legende Richard Linklater

Der US-Regisseur Richard Linklater wird beim diesjährigen Zurich Film Festival mit dem Career Achievement Award geehrt. Der Macher von Klassikern wie «Boyhood» nimmt das Goldene Auge am 28. September persönlich in Zürich entgegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Richard Linklater erhält ZFF Career Achievement Award am 28. September in Zürich

Erster Amerikaner mit César für beste Regie mit «Nouvelle Vague»

Umfassende Retrospektive seiner Werke und öffentliche «ZFF Masters»-Session geplant

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Zurich Film Festival (ZFF) zeichnet den US-amerikanischen Filmemacher Richard Linklater (65) für sein Lebenswerk aus. Wie die Festivalleitung heute bekannt gibt, erhält er den renommierten Career Achievement Award. Die Preisverleihung findet am 28. September im Filmpodium Zürich statt, wo Linklater die Auszeichnung persönlich entgegennehmen wird. Das ZFF würdigt den Texaner als einen der einflussreichsten Autorenfilmer des amerikanischen Independent-Kinos, dessen Werke das Kino nachhaltig geprägt haben.

Linklater zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Stimmen des zeitgenössischen US-Kinos. Zu seinen bekanntesten Meilensteinen gehören die «Before»-Trilogie, das Epos «Boyhood», das über zwölf Jahre hinweg mit denselben Schauspielern gedreht wurde, sowie Kultfilme wie «Slacker», «Dazed and Confused» und die Komödie «School of Rock». Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Hollywood-Grössen wie Ethan Hawke (55), Julie Delpy (56) und Matthew McConaughey (56) zusammen.

Erster Amerikaner mit César

Auch aktuell ist der fünffach für den Oscar nominierte Regisseur äusserst erfolgreich: Seine Filme «Nouvelle Vague» (2025) und «Blue Moon» (2025) waren bei den Golden Globes nominiert. Für «Nouvelle Vague» erhielt er zudem als erster Amerikaner überhaupt den César für die beste Regie.

Christian Jungen (53), CEO des ZFF, bezeichnet Linklater als einen der visionärsten Regisseure seiner Zeit, der es meisterhaft verstehe, mittels lebensechter Dialoge Befindlichkeiten zu spiegeln. Im Rahmen des Festivals wird dem Filmemacher in Zusammenarbeit mit dem Filmpodium Zürich und der Cinémathèque suisse eine umfassende Retrospektive gewidmet. Zudem bietet das Festival dem Publikum die Gelegenheit, den Regisseur im Rahmen einer öffentlichen «ZFF Masters» persönlich zu erleben und Einblicke in seine Arbeitsweise zu erhalten. Details zum weiteren Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.