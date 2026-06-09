Das Filmfestival komplettiert sein Tableau der Hauptpartner. Für die nächsten drei Jahre übernimmt die Nummer 2 im Telekommarkt Schweiz, Sunrise, diese Rolle. Und verspricht seiner Kundschaft neue Angebote im Treueprogramm.

Blick Wirtschaftsdesk

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Sunrise unterstützt das Zurich Film Festival (ZFF) künftig nicht nur mit Telekomdienstleistungen, sondern auch als Hauptpartner, sogenannter Main Partner. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Blick vorliegt und am Dienstag veröffentlicht werden soll.

Darin lässt sich Sunrise-CEO André Krause zitieren: «Das ZFF strahlt mit seinem Renommee weit über die Schweiz hinaus. Als Main Partner des ZFF können wir unseren treuen Kundinnen und Kunden viele unschlagbare Vorteile mit einzigartigen Erlebnissen bieten.»

Sunrise-Kunden profitieren

Was das genau bedeutet? Über 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzt gemäss Angaben des Telekomanbieters ein Sunrise-Abo. Und damit Zugang zum firmeneigenen Belohnungssystem «Rewards Programm». Dieses wird nun ausgebaut dank der neuen Partnerschaft mit dem ZFF. Sunrise-Kundinnen und -Kunden erhalten somit die Chance, von vergünstigten Tickets bis hin zur Einladung an die Opening Night sowie einem privaten Dinner mit internationalen Filmstars zu profitieren.

Christian Jungen, ZFF-CEO, spricht von einer Win-win-Situation. «Mit Sunrise gewinnen wir gleich doppelt.» Das Unternehmen sei zuverlässiger Telekomdienstleister, gleichzeitig ergänze Sunrise das ZFF-Portfolio ideal, so Jungen. Zu den weiteren Hauptpartnern gehören etwa die Grossbank UBS und die Automarke Mercedes. Das 22. Zurich Film Festival findet vom 24. September bis zum 4. Oktober 2026 statt.