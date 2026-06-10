Das Zurich Film Festival besetzt die Spitze seines Verwaltungsrats neu: Der deutsche Filmmanager und Produzent Martin Moszkowicz übernimmt per 1. Juli das Präsidium. Auch Claudia Lässer und Sabine Boss ziehen in das Gremium ein. Doris Fiala tritt zurück.

Das Zurich Film Festival stellt sich neu auf

Das Zurich Film Festival stellt sich neu auf

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martin Moszkowicz wird ab 1. Juli 2026 ZFF-Präsident

Über 300 Filmproduktionen und Branchenliste «Variety 500» seit 2024

22. ZFF vom 24. September bis 4. Oktober 2026

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Zurich Film Festival (ZFF) stellt seinen Verwaltungsrat neu auf. Martin Moszkowicz (68) übernimmt per 1. Juli 2026 das Präsidium der ZFF AG. Die bisherige Verwaltungsratspräsidentin Doris Fiala (69) tritt zurück. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Mit Moszkowicz gewinnt das Festival einen erfahrenen Filmmanager. Er war während vieler Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei Constantin Film tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Als Produzent, Executive Producer und Co-Produzent war er an mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Seit 2019 leitet er an der Hochschule für Fernsehen und Film München den Studiengang Produktion und Medienwirtschaft. 2024 wurde er zum achten Mal in Folge in die Branchenliste «Variety 500» aufgenommen.

«Feste Grösse im Festivalkalender»

«Martin Moszkowicz ist für uns ein idealer Präsident, weil er von den Inhalten kommt, das Festival schon sehr gut kennt und uns mit seinem Netzwerk in Deutschland und den USA unterstützen kann», wird ZFF-CEO Christian Jungen (53) in der Mitteilung zitiert.

Moszkowicz sagt, das Zurich Film Festival habe sich in den vergangenen Jahren zu «einer festen Grösse im europäischen Festivalkalender» entwickelt. Er freue sich darauf, die weitere Entwicklung gemeinsam mit dem Team und dem Verwaltungsrat mitzugestalten.

Neben Moszkowicz werden zwei weitere Persönlichkeiten neu in den Verwaltungsrat gewählt: Claudia Lässer (49), CEO der Entertainment Programm AG bei blue, sowie die Regisseurin und Drehbuchautorin Sabine Boss (60). Gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Thomas Hügi und Felix E. Müller (75) sollen sie die strategische Weiterentwicklung des Festivals begleiten.

Das ZFF dankt der abtretenden Präsidentin Doris Fiala für ihr Engagement. Während ihrer Amtszeit habe sich das Festival weiterentwickelt und im Jahr 2025 schwarze Zahlen geschrieben.

Die 22. Ausgabe des Zurich Film Festival findet vom 24. September bis 4. Oktober 2026 statt.