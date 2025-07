«Warteschlangen und Menschenansammlungen sind ungerecht für Anwohner» Deutschschweizer sollen nicht mehr in Tessiner Badi

In der Gemeinde Pruntrut im Kanton Jura dürfen nur noch Schweizer in die Badi. Gäste aus Frankreich hätten sich regelmässig daneben benommen. Jetzt könnte es Italiener in Mendrisio im Kanton Tessin treffen.

Publiziert: 10:20 Uhr | Aktualisiert: vor 57 Minuten