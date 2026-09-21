DE
FR
Abonnieren

Notruf aus 3000 Metern
Bergsteiger sitzt am Pizzo Rotondo fest

Ein Bergsteiger geriet am Samstag in der Südwand des Pizzo Rotondo in Lebensgefahr. Auf 3000 Metern Höhe sass er in einer Felswand fest. Eine spektakuläre Rega-Rettung brachte den Mann schliesslich sicher ins Tal.
Publiziert: 12:27 Uhr
|
Aktualisiert: 12:31 Uhr
Kommentieren
Hier wird der Bergsteiger aus seiner Notlage befreit.
Foto: Rega

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bergsteiger am Pizzo Rotondo in 3000 Metern Höhe gerettet
  • Rega und Spezialist bergen Mann aus Südwand mit Verlängerung
  • Rettung um 13.30 nach Notruf: 60 Meter Abgrund unter ihm
Pauline-Bouillon-Ringier-Autorenprofil.jpg
Pauline BouillonRedaktorin News Desk

Ein Bergsteiger bricht am Samstagmorgen alleine auf, um den Gipfel des Pizzo Rotondo im Tessin zu erklimmen. Es gelingt ihm. Nach dem Gipfel will er über dieselbe Route zurück ins Tal. Doch er wird fehlgeleitet. Statt auf dem geplanten Weg abzusteigen, gerät der Mann in die Südwand des Berges.

Auf 3000 Metern Höhe kauert der Mann schliesslich direkt über einem 60 Meter tiefen Abgrund, wie die Rega mitteilt. 

Plötzlich sitzt er fest

Der Mann erkennt seine Notlage. Er weiss, dass er es nicht aus eigener Kraft schafft, weiterzukommen. Um 13.30 Uhr erreicht sein Notruf die Rega.

Mehr zum Thema Bergrettung
Wanderin (70) überlebt fünf Nächte allein in den Alpen
Heidelbeeren retten ihr Leben
Wanderin (70) überlebt fünf Nächte allein in den Alpen
Immer mehr Menschen müssen am Berg gerettet werden
Mit Video
Bergretter Anjan Truffer (52)
«Am Tag danach wurde die Frau vom Blitz erschlagen»
Wanderweg plötzlich weg – Helfer müssen Familie retten
Albtraum in den Dolomiten
Wanderweg plötzlich weg – Helfer müssen Familie retten
Wanderer in Italien verweigern Bergrettung
Notruf gewählt, aber …
Wanderer in Italien lehnen Bergrettung plötzlich ab
Einsatz-Streit zwischen Rega und Air-Glaciers eskaliert weiter
«Jede Minute zählt»
Streit zwischen Rega und Air-Glaciers eskaliert weiter

Die Bergung in der steilen Südwand ist heikel. Die Crew der Rega-Basis Locarno fordert deshalb einen Rettungsspezialisten der Schweizerischen Alpenrettung an. Nach einem Erkundungsflug seilt die Crew den Retter ab. Er sichert den Bergsteiger in einer Felsnische.

Stahlseil droht an Felswand zu schlagen

Währenddessen macht die Crew eine Zwischenlandung und bringt eine Windenverlängerung an. Diese verhindert, dass das Stahlseil gegen die Felswand schlägt. Dank der Verlängerung birgt die Crew beide Männer sicher und fliegt den Bergsteiger ins Tal.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen