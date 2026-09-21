Ein Bergsteiger geriet am Samstag in der Südwand des Pizzo Rotondo in Lebensgefahr. Auf 3000 Metern Höhe sass er in einer Felswand fest. Eine spektakuläre Rega-Rettung brachte den Mann schliesslich sicher ins Tal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bergsteiger am Pizzo Rotondo in 3000 Metern Höhe gerettet

Rega und Spezialist bergen Mann aus Südwand mit Verlängerung

Rettung um 13.30 nach Notruf: 60 Meter Abgrund unter ihm

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Bergsteiger bricht am Samstagmorgen alleine auf, um den Gipfel des Pizzo Rotondo im Tessin zu erklimmen. Es gelingt ihm. Nach dem Gipfel will er über dieselbe Route zurück ins Tal. Doch er wird fehlgeleitet. Statt auf dem geplanten Weg abzusteigen, gerät der Mann in die Südwand des Berges.

Auf 3000 Metern Höhe kauert der Mann schliesslich direkt über einem 60 Meter tiefen Abgrund, wie die Rega mitteilt.

Plötzlich sitzt er fest

Der Mann erkennt seine Notlage. Er weiss, dass er es nicht aus eigener Kraft schafft, weiterzukommen. Um 13.30 Uhr erreicht sein Notruf die Rega.

Die Bergung in der steilen Südwand ist heikel. Die Crew der Rega-Basis Locarno fordert deshalb einen Rettungsspezialisten der Schweizerischen Alpenrettung an. Nach einem Erkundungsflug seilt die Crew den Retter ab. Er sichert den Bergsteiger in einer Felsnische.

Stahlseil droht an Felswand zu schlagen

Währenddessen macht die Crew eine Zwischenlandung und bringt eine Windenverlängerung an. Diese verhindert, dass das Stahlseil gegen die Felswand schlägt. Dank der Verlängerung birgt die Crew beide Männer sicher und fliegt den Bergsteiger ins Tal.