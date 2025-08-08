Das sind die 10 fiesesten Einsprachen gegen Bauprojekte

Darum gehts
- Einsprachen blockieren Projekte in der Schweiz. Zehn umstrittene Fälle vorgestellt
- Federers Bootshaus und Zürichs Hardturm-Stadion unter betroffenen Projekten
- 27 Einsprachen gegen Neugestaltung des Marktplatzes in St. Gallen eingegangen
Der Modellflugsportverein Stetten AG steht vor dem Aus. Der Grund: Sein Flugplatz muss weichen. Ein Einsprecher hatte sich gegen eine nachträgliche Baubewilligung für die Piste und dazugehörige Gebäude gewehrt und recht bekommen. Die Vereinsmitglieder sind fassungslos.
Mitsprache von Betroffenen gehört zur Schweizer Polit-Kultur, wo Entscheidungen möglichst vor Ort getroffen werden. Dabei kommt es jedoch auch immer wieder vor, dass einzelne Personen oder Organisationen grosse Projekte für lange Zeit verhindern. Das sind die zehn umstrittensten Einsprachen der letzten Jahre.
Stadionprojekt in Aarau
Das über 100-jährige Stadion Brügglifeld in Aarau müsste seit 2007 dringend ersetzt werden. Doch wegen Einsprachen geht es nicht vorwärts. Immer wieder hatten Anwohner etwas gegen die Pläne.
Die Stadt Aarau schätzt, dass es noch Jahre dauern wird, bis ein neues Stadium gebaut werden kann. Die Querelen bedrohen den FC Aarau.
Altersheim in Gossau SG
Über zwölf Jahren verhinderte der 93-jährige Ehrenbürger Alex K. Fürer mit Einsprachen den Bau eines Altersheims in Gossau SG – obwohl 78 Prozent der Bevölkerung bereits 2013 dafür gestimmt hatten.
Fünfmal intervenierte Fürer, kritisierte einen «Klotz» im Ortsbild. Inzwischen ist der Einsprecher verstorben. Die Gossauer Senioren müssen aber dennoch weiterhin in einem Provisorium leben.
Spitalparkhaus in Brig-Glis VS
Beim neuen Spital in Brig-Glis steht ein Parkhaus. Fertig gebaut, aber leer und unbenutzbar. Autos dürfen nicht rein – wegen juristischer Haarspalterei: Die Baubewilligung ist gültig, aber nicht rechtskräftig.
Der Grund: Noch immer sind Einsprachen von Anwohnern hängig. Die Situation erscheint absurd.
Wohnhäuser in Zürich West
2023 wollte die Logistikfirma Welti-Furrer am Standort des heutigen Parkhauses Pfingstweid in Zürich West zwei neue Gebäude bauen. Geplant waren Wohnungen und Gewerbeflächen. Die Stadt hatte die Überbauung bereits bewilligt, doch nach einer Einsprache der Hamasil Stiftung stand alles still.
Das Projekt sei ein Büroblock mit Business-Nischen, kein Zuhause für Familien, bemängelte die Stiftung an der geplanten Architektur. Das Resultat: eine Blockade und ein happiger Rückschlag für den ausgetrockneten Wohnungsmarkt in Zürich.
Federers Bootshaus in Rapperswil-Jona SG
Roger Federer plante 2023 ein Bootshaus am Zürichsee – doch Rentner Victor von Wartburg stellte sich quer. Der «Robin Hood der Seen» kämpfte für freie Uferwege und wollte Federers Bau bis zur Realisierung des geplanten Seeuferwegs blockieren.
Blöd nur: Sein Verein war gar nicht einspracheberechtigt. Dafür waren es andere, der Fall ist weiter offen.
Wohnungen in Ftan GR
Im Februar 2025 machten sich Zweitwohnungsbesitzer in Ftan mit Einsprachen gegen ein Wohnprojekt unbeliebt. Sie verhinderten den Bau von Genossenschaftswohnungen.
Die Begründungen? Die Aussicht, eine Schlittelwiese, die Ästhetik. Im Dorf brodelte es: «Zieht zurück ins Unterland!», lautete der Tenor.
Die Erpresser-Einsprache vom Zürichsee
Im Juni brachte eine Einsprache einem Mann eine 12-monatige bedingte Haftstrafe ein. Der Mann hatte von einer Immobilienfirma 165'000 Franken gefordert, damit er seine Einsprache gegen ein Bauprojekt zurückzieht.
Für das Gericht in Horgen ZH war das Erpressung. Die zuvor kassierten 165'000 Franken musste er entsprechend zurückgeben.
Stadionprojekt Hardturm in Zürich
Auch in der Stadt Zürich wünscht man sich seit vielen Jahren ein neues Stadion – auf dem Hardturm-Areal. Doch wie in Aarau geht auch hier nichts. Anwohner wehren sich mit allen Mitteln gegen das Projekt.
Dies, obwohl die Stimmbevölkerung schon mehrmals Ja gesagt hat. Die Zukunft des Stadions: ungewiss. Auch diejenige von Dutzenden Wohnungen, die zum Projekt dazugehören. Prominentester Widersacher ist Urs Zweifel, Präsident des gleichnamigen Chips-Herstellers.
Solarkraftwerk Gondosolar
Die Schweiz will die erneuerbaren Energien ausbauen. Doch entsprechende Projekte haben es in der Umsetzung vor Ort schwer. So auch das hochalpine Kraftwerk Gondosolar im südlichen Wallis.
Einsprachen, allen voran von Umweltverbänden, blockieren das Vorhaben. Das Kraftwerk soll dereinst Strom für gut 5200 Haushalte produzieren. Auch andere Solarprojekte kämpfen mit Widerstand.
Marktplatz in St. Gallen
Auch die Neugestaltung des Markplatzes in St. Gallen stösst auf Widerstand. Nach Ablauf der Auflagefrist im Februar 2025 gingen 27 Einsprachen ein – gegen einen Marktpavillon, die Strassenplanung, den Abriss der Rondelle und die Begegnungszone.
Kritiker bemängeln das dominante Design, hohe Kosten und Abweichungen von den ursprünglichen Plänen.