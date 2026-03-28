Am frühen Samstagmorgen kam es in Chur zu einem Unfall. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Lenker (20) bliebt unverletzt.

Junglenker (20) hatte Führerausweis erst seit fünf Tagen

Junglenker (20) hatte Führerausweis erst seit fünf Tagen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 20-jähriger Neulenker verunfallte in Chur auf der Fürstenwaldstrasse

Auto kippte auf Beifahrerseite, Fahrer blieb unverletzt

Führerausweis auf Probe erst seit fünf Tagen im Besitz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Angela Rosser Journalistin News

Um 5.20 Uhr fuhr der Neulenker auf der Fürstenwaldstrasse abwärts Richtung Loëstrasse., wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Gemäss der Schilderung der Polizei geriet sein Auto in einer leichten Rechtskurve über den linken Strassenrand hinaus ins stark ansteigende Wiesenbord.

«Dadurch kippte das Auto auf die Strasse zurück, wo es schliesslich auf der Beifahrerseite liegend auf dem rechtsseitigen Trottoir zum Stillstand kam», so die Stadtpolizei Chur. Er Fahrer blieb unverletzt und habe sein Auto selbständig verlassen können. Das stark beschädigte Auto aber musste abgeschleppt werden. Auch bitter: der 20-Jährige besass den Führerausweis auf Probe erst seit fünf Tagen.