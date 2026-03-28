Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein 20-jähriger Neulenker verunfallte in Chur auf der Fürstenwaldstrasse
- Auto kippte auf Beifahrerseite, Fahrer blieb unverletzt
- Führerausweis auf Probe erst seit fünf Tagen im Besitz
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Angela RosserJournalistin News
Um 5.20 Uhr fuhr der Neulenker auf der Fürstenwaldstrasse abwärts Richtung Loëstrasse., wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Gemäss der Schilderung der Polizei geriet sein Auto in einer leichten Rechtskurve über den linken Strassenrand hinaus ins stark ansteigende Wiesenbord.
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«Dadurch kippte das Auto auf die Strasse zurück, wo es schliesslich auf der Beifahrerseite liegend auf dem rechtsseitigen Trottoir zum Stillstand kam», so die Stadtpolizei Chur. Er Fahrer blieb unverletzt und habe sein Auto selbständig verlassen können. Das stark beschädigte Auto aber musste abgeschleppt werden. Auch bitter: der 20-Jährige besass den Führerausweis auf Probe erst seit fünf Tagen.