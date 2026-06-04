Seit Samstag vermisst, jetzt traurige Gewissheit: Rastislav G.* wurde vergangenen Samstag tot in Wil SG entdeckt. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rastislav G.* seit Samstag in Bürglen TG vermisst, Frau bat um Hilfe

Polizei bestätigt Tod am 30. Mai 2026 in Wil SG

Todesumstände unklar, mutmasslich medizinisches Problem laut Polizei

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In slowakischen Medien wird rege über den Fall diskutiert: Rastislav G.* soll am Samstag in Bürglen TG in seinen grauen Skoda gestiegen sein und wurde seither nicht mehr gesehen, berichtete etwa «Topky.sk».

Seine Frau bat in der Folge um Hilfe bei der Suche nach G*: «Wir bitten um Hilfe bei der Suche nach meinem Ehemann Rastislav G.* Er wurde zuletzt am Samstag, gegen 10 Uhr in Bürglen TG in der Schweiz gesehen. Seitdem haben wir keine Nachrichten von ihm.»

Vermisster ist tot

Auf Anfrage von Blick erklärt die Kantonspolizei St. Gallen nun, dass die Person bereits am 30. Mai in Wil SG im Zusammenhang mit einem mutmasslich medizinischen Problem verstorben ist. Die entsprechenden Informationen wurden von der Kantonspolizei Thurgau weitergeleitet.

Weitere Angaben zum genauen Todesumstand machte die Polizei nicht.

* Name bekannt