Am Freitagabend ist ein Bergsteiger in Kandersteg als vermisst gemeldet worden. Der 70-jährige Schweizer konnte im Rahmen einer Suchaktion nur noch tot geborgen werden. Der Unfallhergang wird untersucht.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, kurz nach 19.05 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Bergsteiger im Bereich Doldenhorn in Kandersteg vermisst werde.

Im Rahmen der eingeleiteten Suche konnte eine leblose Person unterhalb des Spitzen Steins festgestellt werden. Der Mann konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden. Aktuellen Kenntnissen zufolge war der Bergsteiger allein auf einer Tour unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen beim Abstieg vom Doldenhorn mehrere hundert Meter abstürzte. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 70-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Helikopter der Rega, Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie das Care Team Kanton Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.