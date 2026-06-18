Am Donnerstag steigt das zweite Gruppenspiel der Schweiz gegen Bosnien. Viele Bosnische-Fans sind optimistisch und hoffen auf einen Sieg ihrer Mannschaft. Auch wenn bei ihnen zwei Herzen in der Brust schlagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft am Donnerstag um 21 Uhr auf Bosnien-Herzegowina in Los Angeles

60'000 Menschen mit bosnischen Wurzeln leben in der Schweiz

Bosnien gewann das einzige bisherige Duell gegen die Schweiz mit 2:0

Am Donnerstagabend ab 21 Uhr gehts um die Wurst. Oder doch ums Ćevapčići? Das zweite Gruppenspiel der Schweizer Nati steht an. Der Gegner: Bosnien-Herzegowina.

Beide Mannschaften haben bisher einen Punkt geholt und brauchen den Sieg unbedingt, um weiterhin gute Chancen auf die K.o.-Runde zu haben. Die Unterstützung der Fans ist deshalb so wichtig wie selten!

Dabei kann auch Bosnien-Herzegowina auf einigen Support aus der Schweiz zählen. Rund 60'000 Menschen mit Wurzeln im Land auf dem Balkan leben hier. Und viele von ihnen sind fussballverrückt.

«Wir hoffen auf einen Sieg von Bosnien»

Entsprechend gross ist die Vorfreude auf den Match am Abend. Zum Beispiel bei Sara, Hana und David aus Grenchen SO. Die drei sind zwar etwas hin- und hergerissen, für wen sie mitfiebern sollen, aber schlussendlich ist die Sache dann doch klar: «Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen auf einen Sieg von Bosnien», sagen die jungen Fussballfans zu Blick und posieren mit Schals der bosnischen Mannschaft.

Aladin Dervisevic, Flügelspieler beim FC Bosna Biel/Bienne, hält es ähnlich. Er sagt: «Mein Herz schlägt heute Abend für Bosnien. Trotzdem wünsche ich mir, dass beide Teams weiterkommen und die Gruppenphase der Weltmeisterschaft erfolgreich überstehen.»

In Los Angeles mit dabei

Die Partie nur im TV zu schauen, ist für Ekim Robeli aus Hindelbank BE zu wenig. Vor wenigen Tagen noch mit Freunden beim Public Viewing in Oftringen, ist er auf dem Weg nach Los Angeles, um das WM-Duell Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina live im Stadion zu erleben.

Als Bosnier, der in der Schweiz aufgewachsen ist, schlägt sein Herz für beide Nationen. Am liebsten hätte er darum auch beide Teams mit einem Sieg ins Turnier starten sehen. Für die Direktbegegnung wünscht er sich vor allem eines: «Ein spannendes, offensiv geführtes Duell mit vielen Toren, Fairness auf dem Platz und am Ende einem verdienten Sieger.»

Egal, wer am Schluss jubelt – für Ekim Robeli ist dieses Spiel vor allem ein besonderes Fussballfest zwischen zwei Ländern, die ihn geprägt haben.

Blick am Public Viewing

Ein Fussballfest soll die Partie aber auch in der Schweiz werden. Verschiedene Vereine veranstalten Public Viewings, darunter auch der FC Bosna Biel/Bienne. «Wir tragen beide Nationen in uns. In der Schweiz sind wir die Bosnier, in Bosnien die Schweizer. Die enge Verbundenheit zu beiden Nationen spiegelt sich auch in unserem Vereinsnamen wider. Ganz bewusst haben wir Biel/Bienne in unseren Namen aufgenommen, denn diese Stadt ist ebenso unsere Heimat», sagen die Spieler zu Blick.

Für das Direktduell wünschen sie sich ein faires und spannendes Spiel – und dass «beide Nationen den Weg in die nächste Runde schaffen». Für Stimmung dürfte also gesorgt sein. Blick wird am Public Viewing des FC Bosna Biel/Bienne mit dabei sein.

Die Bosnien-Fans dürfen sich dabei durchaus Hoffnungen auf einen Sieg ihrer Mannschaft machen. Im einzigen bisherigen Duell gewann Bosnien mit 0:2. Die Schweizer Nati ist also gewarnt.