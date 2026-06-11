Darum gehts
- Schwerer Unfall mit Militärfahrzeug in Ifenthal, mehrere Verletzte
- Zwei Rettungshelikopter und mehrere Ambulanzteams im Einsatz
- Unfallmeldung um 10.47 Uhr, genaue Ursache noch unklar
Schock im Kanton Solothurn: Beim Weiler Ifenthal (Gemeinde Hauenstein-Ifenthal) ist ein gepanzertes Militärfahrzeug schwer verunfallt. Ein Leserreporter meldete Blick ein grosses Polizeiaufgebot sowie einen Rega-Einsatz.
Auf Blick-Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Solothurn den Unfall. Um 10.47 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung eingegangen. Beim Unfall wurden mehrere Personen teils schwer verletzt. Das Unglück passierte auf der Strasse Richtung Belchen SO.
Truppentransporter verunfallt
An dem Unfall ist ein GMTF-Fahrzeug, ein gepanzerter Truppentransporter der Schweizer Armee, beteiligt, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gegenüber SRF bestätigt.
Mehrere Ambulanzteams sowie zwei Rettungshelikopter stehen im Einsatz, um sich um die Verletzten zu kümmern. Der Unfall passierte in einem abgelegenen Gebiet.
+++ Update folgt+++
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