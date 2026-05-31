Schülerin (15) bei Sturz mit Mofa schwer verletzt

Am Samstag verunglückte eine 15-jährige Schülerin schwer mit ihrem Mofa auf der Stationsstrasse in Olten. Die Polizei ermittelt zur Ursache und bittet Zeugen, sich zu melden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 15-jährige Schülerin stürzt am 30. Mai 2026 in Olten schwer.

Unfallursache auf der Stationsstrasse unklar, Polizei sucht dringend Zeugen.

Kantonspolizei Solothurn: Hinweise unter 032 627 81 17 erbeten.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, war eine 15-jährige Schülerin mit ihrem Mofa auf der Stationsstrasse in Olten unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam sie zu Fall und verletzte sich dabei schwer, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang als auch zur Unfallursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Personen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 032 627 81 17 bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden.