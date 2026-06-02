In Olten SO kam es am Dienstag in der Migros im Einkaufszentrum Sälipark zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei nahm einen Beteiligten fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verhaftet am Dienstag einen Mann nach Streit in Olten im Kanton Solothurn



Eine Person wurde verletzt und ins Spital gebracht

Leserreporter beobachtete die Festnahme

Marian Nadler Redaktor News

Zwei Polizisten führen einen Mann in Handschellen ab. Aufgenommen hat diese Szene ein Leserreporter am Dienstag in Olten im Kanton Solothurn. Das Ganze ereignete sich laut ihm bei der Coop-Filiale im Einkaufszentrum Sälipark. Was passierte vor der Festnahme?

Bruno Gribi, Stellvertretender Leiter Kommunikation und Medien bei der Kantonspolizei Solothurn, spricht auf Anfrage von Blick von einer Auseinandersetzung zweier Personen. Eine der beiden Personen sei dabei verletzt und im Anschluss an den Streit hospitalisiert worden.

«Die zweite Person flüchtete zunächst und konnte später festgenommen werden», sagt Gribi weiter. Die Ermittlungen laufen. Die Kantonspolizei Solothurn will am Mittwoch im Rahmen einer Medienmitteilung weitere Details bekannt geben.

+++ Update folgt. +++