Im Bereich der Handelshofkreuzung in Olten hat sich am Samstag ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Dieses durchbrach ein Hochbeet und kam in einem Gartenrestaurant zum Stillstand. Dabei hat sich eine Person Verletzungen zugezogen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag, um 14.10 Uhr, kam es im Bereich der Handelshofkreuzung in Olten zu einem Selbstunfall mit einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 36-jährige Automobilistin auf der Ziegelfeldstrasse in Richtung Handelshofkreuzung unterwegs und hielt beim Rotlicht an.

Um einem von hinten herannahenden Patrouillenfahrzeug der Polizei, das sich auf einer dringlichen Dienstfahrt mit Blaulicht und Wechselklanghorn befand, den Weg freizugeben, wich sie nach rechts auf das Trottoir aus.

In der Folge durchbrach das Auto ein dort stehendes Hochbeet und kam schliesslich in einem Gartenrestaurant zum Stillstand. Dabei wurde eine Restaurantbesucherin verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.