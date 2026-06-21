Spektakulärer Crash auf der A23 bei Müllheim TG: Ein schweres Wohnmobil überschlug sich nach einer Kollision und landete auf der Seite. Zwei Menschen wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf der A23 bei Müllheim TG am Samstagabend

Expeditionsfahrzeug durchbrach Mittelleitplanke, überschlug sich, zwei Verletzte

Gegenfahrbahn gesperrt, Verkehr umgeleitet, Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Marian Nadler Redaktor News

Bei einer üblen Kollision zwischen einem schweren Wohnmobil und einem Minisattel-Abschleppfahrzeug sind am Samstagabend auf der Autobahn A23 bei Müllheim im Kanton Thurgau zwei Personen verletzt worden. Das Expeditionsfahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand, melden BRK News und die Kantonspolizei Thurgau. Es passierte gegen 18.15 Uhr auf der Autobahnverzweigung Grüneck.

Die beiden involvierten Fahrzeuge fuhren zeitgleich von der A7 aus Richtung Frauenfeld TG kommend die A23. Im Bereich einer Rechtskurve, kurz vor der Autobahnausfahrt Müllheim, kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Es folgten Szenen wie aus einem Actionfilm.

Fahrer von Abschleppfahrzeug hat Glück

Das Wohnmobil geriet nach links, durchbrach die Mittelleitplanke und gelangte auf die Gegenfahrbahn der A23. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Mehrere Bäume und Sträucher wurden beschädigt. Zudem entstand erheblicher Schaden an der Mittelleitplanke.

Der Fahrer (50) des Expeditionsfahrzeuges wurde in der deformierten Fahrerkabine eingeklemmt. Er musste durch die Strassenrettung der Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann sowie seine Beifahrerin (74) erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Fahrer (64) des Minisattel-Abschleppfahrzeuges blieb unverletzt.

Neben der Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld standen der Rettungsdienst, Mitarbeitende des Strassenunterhalts, Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Thurgau im Einsatz. Für die Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsarbeiten musste im Bereich der Unfallstelle die Überholspur in Fahrtrichtung Märstetten gesperrt werden. Auf der Gegenfahrbahn wurde der betroffene Autobahnabschnitt vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde bei der Autobahnausfahrt Müllheim von der Autobahn geleitet und umgeleitet. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau sicherten und dokumentierten die Spuren an der Unfallstelle.