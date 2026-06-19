Porsche kracht in Elektro-Audi und fliegt in Gartenzaun

Am vergangenen Donnerstag kam es in Rüdlingen im Kanton Schaffhausen zu einer heftigen Kollision. Dabei wurden zwei Autos schwer beschädigt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Donnerstagnachmittag sind in Rüdlingen SH auf der Rafzerstrasse zwei Fahrzeuge kollidiert. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, war dem Unfall ein versuchtes Überholmanöver vorausgegangen.

Gemäss Polizei waren die beiden Autofahrer im Kolonnenverkehr auf der Rafzerstrasse in Fahrtrichtung Flaach ZH unterwegs. Der vorausfahrende Autofahrer im weissen Audi wollte über die Gegenfahrbahn nach links in eine private Hofeinfahrt abbiegen.

Porsche in Gartenzaun katapultiert

Im selben Moment setzte der Fahrer des roten Porsche zum Überholen an – und scherte dafür in den Gegenverkehr aus. Dabei bemerkte er den nach links abbiegenden Audi E-Tron zu spät und prallte frontal gegen die Fahrerseite.

Anschliessend wurde der Porsche 911 gegen einen Eckpfeiler sowie einen Gartenzaun katapultiert. Dort kam der Sportwagen auch zum Stillstand. Im schwerbeschädigten Audi wurden sogar die Airbags ausgelöst.

Beide Autofahrer wurden bei der Kollision gemäss Polizei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen sowie am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die örtliche Feuerwehr WUK geregelt werden. Die beiden Autos wurden durch ein privates Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Erneut Frontalkollision nach Überholmanöver

Erst am Dienstagabend kam es in Moosleerau AG zu einer Frontalkollision nach einem Überholmanöver. Dabei scherte der Fahrer eines Lexus in den Gegenverkehr aus, um einen Sattelschlepper zu überholen. Bei dem Überholmanöver kollidierte er mit einem entgegenkommenden Dodge.

Beide Autofahrer mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.