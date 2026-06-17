Am späten Dienstagabend kam es in Mooslerau AG zu einer heftigen Frontalkollision. Hintergrund könnte ein Überholmanöver sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Moosleerau AG: Autos kollidierten bei Überholmanöver am Dienstagabend

Beide Fahrzeuge mit Totalschaden, Fahrer leicht bis mittelschwer verletzt

Luzernerstrasse bis 1:15 Uhr gesperrt, Feuerwehr richtete Umleitung ein

Janine Enderli Redaktorin News

Schock in Mooslerau AG: Am Dienstagabend war ein 49-jähriger Autofahrer kurz nach 23 Uhr auf der Luzernerstrasse in Moosleerau in Richtung Triengen LU unterwegs. Er fuhr hinter einem Sattelschlepper her. Zeitgleich fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Dodge in die entgegengesetzte Richtung.

Am Ortsausgang von Moosleerau setzte der 49-Jährige mit seinem Lexus zum Überholen des Sattelschleppers an und kollidierte folglich mit dem korrekt entgegenkommenden Dodge der 51-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die beiden Fahrzeuglenkenden mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert werden. Am Sattelschlepper entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Plötzliches Überholmanöver

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge dürfte der 49-Jährige unvermittelt zum Überholmanöver angesetzt haben. Aus welchem Grund er das entgegenkommende Fahrzeug nicht sah, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nebst der Kantonspolizei standen die Regionalpolizei Zofingen, die Feuerwehr Leerau, die Stützpunktfeuerwehr Zofingen sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.

Die Luzernerstrasse war bis um 1:15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein.