Bei einem Frontalcrash in Bettlach SO wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kind. Zwei Rettungshelikopter rückten zur Unfallstelle aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autounfall in Bettlach SO: Frontalzusammenstoss auf der Grenchenstrasse am Donnerstagabend

Drei Verletzte, darunter ein Kind, zwei Helikopter im Einsatz

Strasse vier Stunden gesperrt, beide Autos mit Totalschaden abtransportiert

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend fuhr eine Autofahrerin (47) in Bettlach im Kanton Solothurn in Richtung Grenchen, als es zum Unfall kam. Das berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem dort stehenden Auto.

Die Autofahrerin (53) im stehenden Fahrzeug wurde leicht verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht werden. Die mutmassliche Unfallverursacherin sowie ein mitfahrendes Kind verletzten sich erheblich und wurden durch zwei Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Grenchenstrasse wurde nach dem Unfall für rund vier Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Feuerwehr Bettlach eingerichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.