Am Freitagnachmittag ist es im Rhein bei Chur zu einem Badeunfall gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 19.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Graubünden am Freitag die Meldung ein, dass sich ein Mann bei einer Abkühlung im Rhein schwer verletzt habe. Nach ersten Erkenntnissen sprang der 22-jährige Mann freiwillig kopfvoran ins Wasser. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Anwesende Bekannte beobachteten den Vorfall und bargen den Verletzten aus dem Wasser.

Die ausgerückten Einsatzkräfte – Rettung Chur, Feuerwehr Chur, Stadtpolizei Chur sowie die Kantonspolizei Graubünden – übernahmen anschliessend die Rettungsmassnahmen. Der Schwerverletzte wurde durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.