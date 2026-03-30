Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zoll kontrolliert am 17. März in Kreuzlingen TG 270 kg Baklava

Türkischer Fahrer zeigt handschriftliche Rechnung über 1563 Franken vor

Gesamtwert der unverzollten Backwaren: 2335 Franken, Busse erhoben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Bei Zollkontrollen fallen den Mitarbeitern des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) auch immer wieder unverzollte Nahrungsmittel auf. Der März scheint dafür ein guter Monat zu sein. Nachdem in Basel zweimal Pommes-Schmuggler aufgeflogen waren, gelang nun auch ein spektakulärer Fund in Kreuzlingen TG, wie das Bazg in einer Medienmitteilung schreibt.

Am 17. März kontrollierte eine Bazg-Patrouille ein Fahrzeug mit Schweizer Kontrollschild kurz nach der Einreise in die Schweiz. Dabei entdeckten zwei Bazg-Mitarbeiter eine grössere Menge türkischer Backwaren. Bei der genaueren Zollkontrolle am Grenzübergang Kreuzlingen Autobahn stellte sich heraus, dass der Türke (44) am Steuer 270 Kilogramm Backwaren mitführte, mehrheitlich Baklava.

Türke zeigt handschriftliche Rechnung vor

Eine handschriftlich ausgestellte Rechnung wies einen Warenwert von 1700 Euro (1563 Franken) auf. Der Mann gab an, dass die Backwaren für einen Anlass in der Schweiz bestimmt seien. Zudem fanden die Mitarbeitenden des Bazg im Fahrzeug eine weitere Rechnung aus dem Monat Januar 2026 für Backwaren in der Höhe von 840 Euro (772 Franken).

Der Gesamtwert der unverzollten türkischen Backwaren belief sich somit auf 2540 Euro (2335 Franken). Der Mann musste für die fehlenden Mehrwertsteuer- und Zollabgaben sowie für eine Busse mehrere Hundert Franken bezahlen und durfte laut Mitteilung anschliessend mit der Ware weiterfahren.