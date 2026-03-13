In Ossingen gerieten zwei Rumänen bei einer Zollkontrolle in Verdacht des Diebstahls. Im Auto der Männer fand der Zoll neuwertige Maschinen, die mutmasslich gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt nun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zoll stoppt am 7. März in Ossingen ein verdächtiges Auto

Im Kofferraum: Neuwertige Maschinen und Werkzeuge, mutmasslich gestohlen

Zwei Rumänen (31) und Diebesgut an Kantonspolizei Zürich übergeben

Johannes Hillig Redaktor News

Eine mobile Patrouille des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) stoppte vergangenen Samstag ein Auto mit rumänischen Kontrollschildern. An Bord waren zwei 31-jährige Männer aus Rumänien.

Bei der Zollkontrolle fanden die Einsatzkräfte im Kofferraum diverse Maschinen, Werkzeuge und Zubehör. Sie waren allesamt neuwertig. Bei der Befragung des Lenkers und des Beifahrers erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den hochwertigen Geräten um Diebesgut handeln könnte.

Die beiden Männer sowie das mutmassliche Diebesgut wurden für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich übergeben.



