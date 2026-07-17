Ein riesiger Algenteppich von 2000 Quadratmetern bedeckt die Thur bei Weinfelden TG. Ursache sind heisse Temperaturen und wenig Wasser im Fluss. Gefahr für Menschen und Tiere besteht laut Behörden nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 2000 m² grosser Algenteppich in der Thur bei Weinfelden sichtbar

Hitze und Trockenheit fördern Wachstum der harmlosen Grünalge

Fluss führt aktuell deutlich weniger Wasser als üblich

Daniel Macher Redaktor News

Im Bereich des Thurwehrs in Weinfelden TG hat sich derzeit ein rund 2000 Quadratmeter grosser Algenteppich gebildet. Die grüne Schicht bedeckt weite Teile der Wasseroberfläche zwischen dem Weinfelder Freibad und dem Thurwehr und ist aufgrund ihrer Ausdehnung auch aus der Luft deutlich sichtbar.

Bei der Algenansammlung handelt es sich um die Grünalge Hydrodictyon reticulatum, auch bekannt als «Wassernetz». Dies teilt das Thurgauer Amt für Umwelt mit. Für Menschen und Tiere besteht nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefahr. Die Grünalge gilt als grundsätzlich harmlos.

Keine Gefahr für Menschen

Begünstigt wird die starke Ausbreitung der Alge durch die derzeitigen Wetterbedingungen. Die hohen Temperaturen und der geringe Wasserabfluss führen zu einer erhöhten biologischen Aktivität in der Thur. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit führt der Fluss aktuell deutlich weniger Wasser als üblich. Dadurch entstehen im Staubereich des Thurwehrs ideale Bedingungen für die Bildung grösserer Algenansammlungen.

Der sichtbare Algenteppich stellt keine Gefährdung dar, sondern ist eine natürliche Folge der aktuellen hydrologischen und klimatischen Verhältnisse.