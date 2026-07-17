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Deshalb bildet sich auf der Thur dieser Algenteppich
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2000 Quadratmeter gross:Deshalb bildet sich auf der Thur dieser Algenteppich

Algen auf 2000 Quadratmetern
Grüner Algenteppich bedeckt Thur in Weinfelden TG

Ein riesiger Algenteppich von 2000 Quadratmetern bedeckt die Thur bei Weinfelden TG. Ursache sind heisse Temperaturen und wenig Wasser im Fluss. Gefahr für Menschen und Tiere besteht laut Behörden nicht.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Ein rund 2000 Quadratmeter grosser Algenteppich bedeckt derzeit Teile der Thur.
Foto: BRK

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 2000 m² grosser Algenteppich in der Thur bei Weinfelden sichtbar
  • Hitze und Trockenheit fördern Wachstum der harmlosen Grünalge
  • Fluss führt aktuell deutlich weniger Wasser als üblich
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Daniel MacherRedaktor News

Im Bereich des Thurwehrs in Weinfelden TG hat sich derzeit ein rund 2000 Quadratmeter grosser Algenteppich gebildet. Die grüne Schicht bedeckt weite Teile der Wasseroberfläche zwischen dem Weinfelder Freibad und dem Thurwehr und ist aufgrund ihrer Ausdehnung auch aus der Luft deutlich sichtbar.

Bei der Algenansammlung handelt es sich um die Grünalge Hydrodictyon reticulatum, auch bekannt als «Wassernetz». Dies teilt das Thurgauer Amt für Umwelt mit. Für Menschen und Tiere besteht nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefahr. Die Grünalge gilt als grundsätzlich harmlos.

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Keine Gefahr für Menschen

Begünstigt wird die starke Ausbreitung der Alge durch die derzeitigen Wetterbedingungen. Die hohen Temperaturen und der geringe Wasserabfluss führen zu einer erhöhten biologischen Aktivität in der Thur. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit führt der Fluss aktuell deutlich weniger Wasser als üblich. Dadurch entstehen im Staubereich des Thurwehrs ideale Bedingungen für die Bildung grösserer Algenansammlungen.

Der sichtbare Algenteppich stellt keine Gefährdung dar, sondern ist eine natürliche Folge der aktuellen hydrologischen und klimatischen Verhältnisse.

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