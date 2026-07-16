Uri zieht die Notbremse: Ab Donnerstag gilt wegen hoher Brandgefahr ein totales Feuer- und Feuerwerksverbot. Nur Gas- und Elektrogrills sind erlaubt. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Auch die Stadt Zürich reagiert auf die anhaltende Trockenheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanton Uri verhängt absolutes Feuerverbot wegen Trockenheit und hoher Temperaturen

Verbot umfasst Feuerstellen, Feuerwerk, Grillieren mit Holzkohle und Himmelslaternen

Mehr als 12 Kantone in der Schweiz haben Feuerverbote erlassen

Marian Nadler Redaktor News

Durch die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen ist die Brandgefahr im ganzen Kanton Uri weiter angestiegen. «Die gewitterartigen Niederschläge der vergangenen Tage haben nicht für eine flächendeckende Entspannung der Situation gesorgt und in nächster Zeit ist keine langanhaltende Regenperiode zu erwarten», teilt der Kanton am Donnerstag mit. Aufgrund dieser Beurteilung erlässt die Sicherheitsdirektion nach Rücksprache mit den Einwohnergemeinden ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.

Bis auf Weiteres verboten ist:

Feuer im Freien zu entfachen, das gilt auch für sämtliche Feuerstellen

Feuerwerk abzubrennen

Höhenfeuer zu entfachen

In Gärten zu grillieren oder in Cheminées mit Holz oder Holzkohle

Heissluftballone oder «Himmelslaternen» steigen zu lassen

Brennende Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.

Von diesem Verbot ausgenommen sind:

Das Grillieren in Gärten oder auf Balkonen mit einem Gas- oder Elektrogrill

Behördlich bewilligte Feuerwerke auf Seen, wie das Grossfeuerwerk auf dem Urnersee in Flüelen am 31. Juli 2026.

Wer gegen das Feuerverbot verstösst, wird gebüsst

Eine weitere Ausnahme gibt es noch: Den Feuerwehrorganisationen des Kantons Uri ist es erlaubt, fest eingerichtete Feuerstellen im Zivilschutz- und Ausbildungszentrum KRUMP, Erstfeld, für Übungs- und Ausbildungszwecke zu benutzen.

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot können mit einer Busse bestraft werden. Bei sich verändernden Witterungsbedingungen soll eine Neubeurteilung erfolgen.

In mehr als einem Dutzend Kantonen gelten aktuell Feuerverbote. Vom Kanton Aargau bis zum Kanton Zürich.

Stadt Zürich verhängt scharfe Massnahmen

Auch die Stadt Zürich hat ab Freitag, 10 Uhr, ein allgemeines Feuerverbot erlassen. «Die seit Wochen anhaltende Trockenheit macht diesen Schritt unumgänglich», teilt sie am Donnerstag mit.

Das allgemeine Feuer- und Feuerwerksverbot umfasst dort:

Keine offenen Feuer im Freien. Auch nicht in Gärten, auf Balkonen oder auf öffentlichen Grillplätzen

Kein Grillieren mit Grillgeräten, die mit Holz, Kohle oder Holzkohle, inklusive Cheminées und Öfen, betrieben werden

Gas- und Elektrogrills bleiben erlaubt, sofern sie auf einem stabilen Untergrund betrieben und jederzeit beaufsichtigt werden

Kein Abbrennen von Feuerwerk

Keine Höhenfeuer

Das allgemeine Feuerverbot gilt, bis es widerrufen wird. Wer sich nicht daran hält, bekommt es mit der Polizei zu tun.