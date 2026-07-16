Darum gehts
- Kanton Uri verhängt absolutes Feuerverbot wegen Trockenheit und hoher Temperaturen
- Verbot umfasst Feuerstellen, Feuerwerk, Grillieren mit Holzkohle und Himmelslaternen
- Mehr als 12 Kantone in der Schweiz haben Feuerverbote erlassen
Durch die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen ist die Brandgefahr im ganzen Kanton Uri weiter angestiegen. «Die gewitterartigen Niederschläge der vergangenen Tage haben nicht für eine flächendeckende Entspannung der Situation gesorgt und in nächster Zeit ist keine langanhaltende Regenperiode zu erwarten», teilt der Kanton am Donnerstag mit. Aufgrund dieser Beurteilung erlässt die Sicherheitsdirektion nach Rücksprache mit den Einwohnergemeinden ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
Bis auf Weiteres verboten ist:
- Feuer im Freien zu entfachen, das gilt auch für sämtliche Feuerstellen
- Feuerwerk abzubrennen
- Höhenfeuer zu entfachen
- In Gärten zu grillieren oder in Cheminées mit Holz oder Holzkohle
- Heissluftballone oder «Himmelslaternen» steigen zu lassen
- Brennende Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.
Von diesem Verbot ausgenommen sind:
- Das Grillieren in Gärten oder auf Balkonen mit einem Gas- oder Elektrogrill
- Behördlich bewilligte Feuerwerke auf Seen, wie das Grossfeuerwerk auf dem Urnersee in Flüelen am 31. Juli 2026.
Wer gegen das Feuerverbot verstösst, wird gebüsst
Eine weitere Ausnahme gibt es noch: Den Feuerwehrorganisationen des Kantons Uri ist es erlaubt, fest eingerichtete Feuerstellen im Zivilschutz- und Ausbildungszentrum KRUMP, Erstfeld, für Übungs- und Ausbildungszwecke zu benutzen.
Zuwiderhandlungen gegen das Verbot können mit einer Busse bestraft werden. Bei sich verändernden Witterungsbedingungen soll eine Neubeurteilung erfolgen.
In mehr als einem Dutzend Kantonen gelten aktuell Feuerverbote. Vom Kanton Aargau bis zum Kanton Zürich.
Stadt Zürich verhängt scharfe Massnahmen
Auch die Stadt Zürich hat ab Freitag, 10 Uhr, ein allgemeines Feuerverbot erlassen. «Die seit Wochen anhaltende Trockenheit macht diesen Schritt unumgänglich», teilt sie am Donnerstag mit.
Das allgemeine Feuer- und Feuerwerksverbot umfasst dort:
- Keine offenen Feuer im Freien. Auch nicht in Gärten, auf Balkonen oder auf öffentlichen Grillplätzen
- Kein Grillieren mit Grillgeräten, die mit Holz, Kohle oder Holzkohle, inklusive Cheminées und Öfen, betrieben werden
- Gas- und Elektrogrills bleiben erlaubt, sofern sie auf einem stabilen Untergrund betrieben und jederzeit beaufsichtigt werden
- Kein Abbrennen von Feuerwerk
- Keine Höhenfeuer
Das allgemeine Feuerverbot gilt, bis es widerrufen wird. Wer sich nicht daran hält, bekommt es mit der Polizei zu tun.