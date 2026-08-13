DE
FR
Abonnieren

Drastischer Schritt wegen Trockenheit
Badi Uzwil SG muss früher schliessen

Uzwil SG reagiert auf die Wasserknappheit: Ab Sonntag bleibt die Badi geschlossen. Die anhaltende Trockenheit trifft die Gemeinde hart.
Publiziert: 09:13 Uhr
|
Aktualisiert: 09:28 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Badi Uzwil muss zwei Wochen früher schliessen.
Foto: Instagram/gemeindeuzwil

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Gemeinde Uzwil SG schliesst Freibad wegen Wassermangel am Sonntag
  • Täglicher Wasserverbrauch der Badi beträgt bis zu 150'000 Liter
  • Grundwasserstände seit Frühling gesunken, Verbrauch verdoppelt seit 09.08.2026
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Wassermangel zwingt die Gemeinde Uzwil SG zu einem radikalen Schritt: Die Badi an der Flawilerstrasse schliesst bereits am Sonntag und damit zwei Wochen früher als geplant, wie das «St. Galler Tagblatt» unter Berufung auf die Gemeinde berichtet. Der Grund ist die anhaltende Trockenheit. «Es geht wirklich an die Substanz», erklärt Gemeindepräsident Lucas Keel gegenüber der Zeitung.

Der tägliche Wasserbedarf der Badi, der zwischen 50'000 und 150'000 Liter beträgt, entspricht dem Verbrauch von rund 1000 Personen, heisst es in einer Mitteilung. 

Mehr zur Trockenheit
Drohnenbilder zeigen Ausmass der Trockenheit
1:24
Tiefster Pegel seit 1930
Drohnenbilder zeigen Ausmass der Trockenheit
Der Rhein ist bald zweigeteilt – das sind die Folgen
Mit Video
Pegel sinkt dramatisch
Der Rhein ist bald zweigeteilt – das sind die Folgen
Zürichsee-Schifffahrt stellt bestimmte Rundfahrten per sofort ein
Wegen niedrigem Pegelstand
Zürichsee-Schifffahrt stellt gewisse Rundfahrten ein
«Es hat noch nichts gebracht – und es wird nichts bringen!»
Mit Video
Wasser sparen
«Es hat noch nichts gebracht – und es wird nichts bringen!»

Seit dem Frühjahr sinken die Grundwasserstände und die Quellen sind versiegt, wie die Gemeinde mitteilt. Mit der Rückkehr vieler Bewohnerinnen und Bewohner aus den Sommerferien ist der Wasserverbrauch zudem weiter angestiegen und seit letztem Sonntag wieder auf das Doppelte des Normalverbrauchs gestiegen.

Das soll nun helfen

Uzwil hatte zuvor mehrfach zum Wassersparen aufgerufen, jedoch ohne den erhofften Erfolg. «Die Aufrufe fielen in die Ferien, als viele weg waren», so Keel weiter. Um die Lage zu entspannen, setzt die Gemeinde nun auf ein Kaskadenmodell mit stufenweisen Massnahmen. Zunächst soll der Wasserverbrauch freiwillig gesenkt werden, bevor strengere Einschränkungen – wie ein Verbot von Rasensprinklern – in Betracht gezogen werden.

Zudem sucht die Gemeinde den Dialog mit grossen Wasserverbrauchern. Es gäbe Gemeinden in der Nähe, die keinen Tropfen eigenes Quellwasser mehr hätten. Mit der vorzeitigen Schliessung der Badi will Uzwil vorangehen. Saisonabos des Uzwiler Freibads bleiben in der Badi Oberuzwil gültig, die vorerst geöffnet bleibt, heisst es weiter. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen