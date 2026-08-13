Uzwil SG reagiert auf die Wasserknappheit: Ab Sonntag bleibt die Badi geschlossen. Die anhaltende Trockenheit trifft die Gemeinde hart.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Gemeinde Uzwil SG schliesst Freibad wegen Wassermangel am Sonntag

Täglicher Wasserverbrauch der Badi beträgt bis zu 150'000 Liter

Grundwasserstände seit Frühling gesunken, Verbrauch verdoppelt seit 09.08.2026

Janine Enderli Redaktorin News

Wassermangel zwingt die Gemeinde Uzwil SG zu einem radikalen Schritt: Die Badi an der Flawilerstrasse schliesst bereits am Sonntag und damit zwei Wochen früher als geplant, wie das «St. Galler Tagblatt» unter Berufung auf die Gemeinde berichtet. Der Grund ist die anhaltende Trockenheit. «Es geht wirklich an die Substanz», erklärt Gemeindepräsident Lucas Keel gegenüber der Zeitung.

Der tägliche Wasserbedarf der Badi, der zwischen 50'000 und 150'000 Liter beträgt, entspricht dem Verbrauch von rund 1000 Personen, heisst es in einer Mitteilung.

Seit dem Frühjahr sinken die Grundwasserstände und die Quellen sind versiegt, wie die Gemeinde mitteilt. Mit der Rückkehr vieler Bewohnerinnen und Bewohner aus den Sommerferien ist der Wasserverbrauch zudem weiter angestiegen und seit letztem Sonntag wieder auf das Doppelte des Normalverbrauchs gestiegen.

Das soll nun helfen

Uzwil hatte zuvor mehrfach zum Wassersparen aufgerufen, jedoch ohne den erhofften Erfolg. «Die Aufrufe fielen in die Ferien, als viele weg waren», so Keel weiter. Um die Lage zu entspannen, setzt die Gemeinde nun auf ein Kaskadenmodell mit stufenweisen Massnahmen. Zunächst soll der Wasserverbrauch freiwillig gesenkt werden, bevor strengere Einschränkungen – wie ein Verbot von Rasensprinklern – in Betracht gezogen werden.

Zudem sucht die Gemeinde den Dialog mit grossen Wasserverbrauchern. Es gäbe Gemeinden in der Nähe, die keinen Tropfen eigenes Quellwasser mehr hätten. Mit der vorzeitigen Schliessung der Badi will Uzwil vorangehen. Saisonabos des Uzwiler Freibads bleiben in der Badi Oberuzwil gültig, die vorerst geöffnet bleibt, heisst es weiter.