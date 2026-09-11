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Arbeitsunfall in Widnau SG
Jugendlicher (17) stürzt vom Dach – schwer verletzt

Ein Jugendlicher stürzte am Donnerstag in Widnau SG bei Reinigungsarbeiten auf einem Dach fünf Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab.
Publiziert: vor 41 Minuten
Die Moosangerstrasse in Widnau SG.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jugendlicher (17) stürzte in Widnau SG vom Dach, schwer verletzt
  • Unfall ereignete sich bei Reinigungsarbeiten, Sturz aus fünf Metern Höhe
  • Zwei Polizeipatrouillen und Rettungsdienst im Einsatz, Untersuchung läuft
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstag, kurz nach 14.15 Uhr, erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Arbeitsunfall an der Moosangerstrasse in Widnau. Dort war ein Jugendlicher (17) mit Reinigungsarbeiten auf einem Dach beschäftigt gewesen, bei denen er rund fünf Meter tief abstürzte.

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Der junge Mann wurde schwer verletzt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital.

Im Einsatz standen zwei Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Rettungsdienst. Wie es zum Unfall kam, wird durch die Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen abgeklärt.

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