Am Mittwochvormittag ist es in Davos Dorf zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei geriet ein Arbeiter unter das Rad eines Baggers.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der 35-Jährige hatte in Davos Dorf die Aufgabe, bei der Überführung eines Arbeitsgerätes dieses an einem Radbagger gegen ein Pendeln zu sichern, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Dabei geriet der Arbeiter kurz nach 08.30 Uhr unter das vordere rechte Rad des Baggers.

Nach der Erstversorgung durch Arbeitskollegen wurde der Verletzte durch ein Team des Rettungsdienstes Davos notfallmedizinisch versorgt. Anschliessend wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Arbeitsunfalls ab.