Ein 34-jähriger Mann hat sich am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten an der Repfergasse in der Stadt Schaffhausen schwere Verbrennungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Arbeitsunfall in Schaffhausen: Mann verletzt sich mit Presslufthammer

34-Jähriger traf 400-V-Leitung, erlitt schwere Verbrennungen und wurde hospitalisiert

Unfallort: Baustelle in Repfergasse, Unfallzeit: Dienstag um 11.00 Uhr

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 11.00 Uhr am Dienstagvormittag erreichte die Schaffhauser Polizei die Meldung, dass sich auf einer Baustelle an der Repfergasse in der Stadt Schaffhausen ein Arbeitsunfall ereignet hat. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein 34-jähriger Mann dabei, mit einem Presslufthammer ein Betonfundament zu entfernen.

Dabei rutschte er ab und traf mit dem Presslufthammer eine 400-V-Niederspannungsleitung. Der Mann zog sich schwere Verbrennungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Schaffhauser Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.