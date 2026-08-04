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Körper an Niederspannungsleitung verbrannt
Mann (34) bei Arbeitsunfall in Schaffhausen schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten an der Repfergasse in der Stadt Schaffhausen schwere Verbrennungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Zu dem Unfall kam es auf einer Baustelle.
Foto: Schaffhauser Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schwerer Arbeitsunfall in Schaffhausen: Mann verletzt sich mit Presslufthammer
  • 34-Jähriger traf 400-V-Leitung, erlitt schwere Verbrennungen und wurde hospitalisiert
  • Unfallort: Baustelle in Repfergasse, Unfallzeit: Dienstag um 11.00 Uhr
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Kurz vor 11.00 Uhr am Dienstagvormittag erreichte die Schaffhauser Polizei die Meldung, dass sich auf einer Baustelle an der Repfergasse in der Stadt Schaffhausen ein Arbeitsunfall ereignet hat. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein 34-jähriger Mann dabei, mit einem Presslufthammer ein Betonfundament zu entfernen.

Dabei rutschte er ab und traf mit dem Presslufthammer eine 400-V-Niederspannungsleitung. Der Mann zog sich schwere Verbrennungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Schaffhauser Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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