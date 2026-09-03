Am Mittwoch ereignete sich in Le Châble im Wallis ein Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer kam ums Leben.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend befand sich ein Lastwagenfahrer (†53) auf dem Betriebsgelände seines Unternehmens in Le Châble VS. Er war damit beschäftigt, einen Kran am Heck seines Lastwagens zu installieren. Aus bislang ungeklärten Gründen kippte der Kran um und stürzte auf ihn. Der Mann wurde dabei zwischen dem Kran und einer am Boden abgestellten Baggerschaufel eingeklemmt.

Die anwesenden Personen leisteten umgehend erste Hilfe, bevor die aufgebotenen Einsatzkräfte eintrafen. Trotz der eingeleiteten Rettungsmassnahmen konnten diese nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 53-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen.