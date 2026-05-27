Glarner Primarschülerinnen gehen mit Jöö-Video viral

Die Zweitklässlerinnen aus Linthal wissen noch nicht, wer sie nach dem Sommer unterrichten wird. Über Instagram haben sie jetzt einen Aufruf gestartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zweitklässler aus Linthal GL suchen Lehrkraft mit viralem Instagram-Video

Clip erreichte 90'000 Aufrufe, Dorflage erschwert Lehrersuche

2025 wurden 1000 Primarlehrer weniger eingestellt als 2023

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

So herzig kann eine Stellenausschreibung sein! In einem Instagram-Video suchen Primarschülerinnen aus Linthal GL ihre neue Lehrperson. Der Grund: ein überfülltes Schulzimmer. «Dann könnten wir unsere Klasse in zwei aufteilen», sagt ein Mädchen.

Vor dem idyllischen Glarner Bergpanorama sitzen die vier Mädchen auf einer Holzbank und starten den Aufruf. Die Zeit drängt: Gesucht wird eine Lehrperson für den Start nach den Sommerferien. Nur die Jüngste nimmt es gelassen: «Zum Glück bin ich im Kindergarten», sagt sie und lacht. Auf Instagram hat der Clip bereits über 171'000 Aufrufe, und in den Kommentaren schmelzen die User dahin – alle hoffen, dass sich jemand bewirbt.

Lage macht die Suche schwieriger

Laut dem Hauptschulleiter Peter Zentner wurde bereits vor drei Wochen entschieden, die Klasse aufzuteilen. «Sollte das nicht klappen, haben wir bereits einen Plan», sagt Zentner. Die Suche nach einer neuen Lehrkraft gestaltet sich jedoch nicht ganz einfach. Linthal sei ein kleines Dorf – mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa eineinhalb Stunden von Zürich entfernt. «Wir haben die Erfahrung gemacht: Je weiter hinten etwas liegt, desto schwieriger ist die Wiederbesetzung», so der Direktor.

Auch die Eltern der Kinder hoffen, dass pünktlich zum neuen Schuljahr jemand gefunden wird. Laut Zentner hatten sie die Idee für den herzigen Instagram-Clip. «Das Video wurde von Eltern aus der Schule produziert. Man muss auffallen, darum unterstützen wir die Aktion gern.» Derzeit bestehe das Lehrerteam der Schule aus circa 15 Lehrpersonen. Um die offene Stelle zu besetzen, suche man auf «allen Kanälen». Ob das Jöö-Video den gewünschten Erfolg bringt, wird sich zeigen – jetzt heisst es: Daumen drücken!