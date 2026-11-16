Der Wochenstart wird nass und stürmisch: In der Schweiz fällt Regen, in den Alpen Schnee. Am Dienstag sind auf den Bergen Orkanböen bis lokal 150 km/h möglich.

Darum gehts Mehrere Tiefs bringen der Schweiz ab Montag Regen, Wolken und kräftigen Südwestwind im Flachland

Am Montag fällt am Alpennordhang oberhalb von 1900 Metern viel Schnee, teils bereits winterlich

Am Dienstag drohen auf den Bergen Orkanböen bis 150 km/h, die Schneefallgrenze steigt auf 2500 Meter

Daniel Macher Redaktor News

Nach einem freundlichen Wochenende wirds nun ungemütlich – und zwar richtig! Mehrere Tiefdruckgebiete ziehen nördlich an der Schweiz vorbei und bringen eine Störung nach der anderen. Die Folge sind Regen, kräftige Windböen und in den Bergen sogar Orkanstärke. Gleichzeitig fällt in den Alpen der erste grössere Schnee. Doch lange bleibt die weisse Pracht nicht überall liegen: Am Dienstag steigt die Schneefallgrenze wieder markant an.

«Wechselnd bis stark bewölkt, windig und zeitweise nass», lautet die Prognose von Klaus Marquardt von Meteo News. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Dazu bläst ein kräftiger Südwestwind, der vor allem in den Bergen für stürmische Verhältnisse sorgt. Auch im Flachland kann es zeitweise ziemlich windig werden.

Im Tagesverlauf sind zwar kurze Aufhellungen möglich, insgesamt bleibt es aber wechselhaft. Eine Ausnahme bildet das Südtessin: Dort zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite, mit recht viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 12 Grad.

Orkanböen in den Bergen

Während es in den tieferen Lagen regnet, kommt in den Bergen einiges an Schnee zusammen. Die Schneefallgrenze liegt am Montag bei rund 1500 Metern. Besonders am Alpennordhang und im Berner Oberland dürfte es oberhalb von rund 1900 Metern weiss werden. In höheren Lagen sind bereits winterliche Verhältnisse zu erwarten.

Am Dienstag verschärft sich die Wetterlage nochmals. Es bleibt stark bewölkt, zeitweise fällt kräftiger Regen. Gleichzeitig nimmt der Südwestwind weiter zu. Im Flachland sind starke bis stürmische Böen möglich. Auf den Bergen drohen sogar Orkanböen mit Geschwindigkeiten von 100 bis lokal 150 km/h. In den Alpen sorgt Föhn für vergleichsweise milde Temperaturen. Das Thermometer steigt auf 11 bis 16 Grad.

Auch die Schneefallgrenze macht einen deutlichen Sprung nach oben. Sie steigt auf rund 2500 Meter. Damit fällt Niederschlag in vielen Bergregionen vorübergehend wieder als Regen statt als Schnee. Die winterliche Phase in den Alpen bekommt also bereits am Dienstag einen Dämpfer.