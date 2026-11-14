In der kommenden Woche lässt der Himmel einiges herunter. Im Flachland äussern sich die Niederschläge in viel Regen, in den Bergen dürfen wir uns hingegen auf Neuschnee freuen. Wo es besonders weiss wird und wo der Regenschirm Pflichtprogramm wird, erfährst du hier.

Darum gehts In der neuen Woche fallen im Wallis und Jura über 100 Liter Niederschlag, im Norden 40 bis 80 Liter

Die Schneefallgrenze liegt meist bei 1500 bis 2500 Metern, im Wallis fällt bis zu einem Meter Neuschnee

Im Flachland gibt es Böen von 50 bis 70 km/h, in Voralpen und Jura drohen Orkanböen bis 120 km/h

Während die Skisaison auf den höhergelegenen Gebieten wie Saas-Fee schon ihre ersten Anläufe genommen hat, rückt die Suche nach dem Schnee immer mehr in den Fokus. Die neue Woche bringt bereits neue Hoffnung für Winterbegeisterte mit sich: in den Bergen erwartet uns nämlich viel Schnee. Denn das unbeständige Wetter über die Woche bringt vor allem eines mit: sehr viel Niederschlag.

Während es im Flachland ziemlich nass wird, dürfen wir uns in den Bergen auf die weisse Pracht freuen. «Besonders im Wallis und Jura sind in dieser Woche sehr grosse Niederschlagsmengen zu erwarten. Insgesamt können über die Tage verteilt über 100 Liter zusammenkommen», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteo News zu Blick. Auch im Norden lässt der Himmel voraussichtlich insgesamt 40 bis 80 Liter hinunter. Im Süden hingegen zeigt sich das Wetter weniger verregnet – dort sind voraussichtlich unter 10 Liter zu erwarten.

In den Bergen wird es weiss

Schneeenthusiasten kommen dabei in den Bergen ganz auf ihre Kosten. Während sich die Schneefallgrenze im Wochenverlauf zwischen 1500 und 2500 Metern einpendelt, kommt besonders im Wallis bis zu ein Meter Neuschnee hinunter, so die Prognose des Meteorologen. Besonders in Bergregionen über 2000 Meter dürfen wir uns auf eine Menge Neuschnee freuen. Zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf unter 1500 Meter – dann dürften sich auch etwas weiter unten einige Schneeflocken zeigen, meint Perret.

Im Flachland hingegen wird der Regenschirm in den meisten Regionen zum Pflichtprogramm. Frostig kalt wie der Start in den Samstag wird es hingegen nicht mehr. Die Polarluft wird direkt am Montag von feuchter Atlantikluft abgelöst, die von einer kräftigen Westwindströmung in die Schweiz gebracht wird. Im Flachland pendelt sich das Thermometer über die Woche bei 10 bis 15 Grad ein, so Perret.

Die Natur freut sich

Einen Abstrich gibt es in dieser Woche jedoch beim Wind. Im Flachland sind Böen von etwa 50 bis 70 km/h zu erwarten, in den Bergen wird es ziemlich stürmisch. Hier drohen etwa in den Voralpen, im Jura oder auf dem Säntis Orkanböen mit bis zu 120 km/h, weiss der Meteorologe.

Und auch wenn die Woche für das Flachland ziemlich ins Wasser fällt, der Regen hat auch eine gute Seite. «Für die Natur und die Pegelstände der Flüsse sind die vielen Niederschläge eine grosse Erleichterung. Die Speicher können sich endlich wieder auffüllen und die Pegelstände steigen», meint Perret.