Es ist gerade einmal Mitte November, doch vielerorts sind bereits Skigebiete offen und locken Hunderte auf die Pisten. Blick mischt sich in Saas-Fee VS unter die Wintersport-Enthusiasten.

Schon seit dem frühen Morgen stehen Wintersportler hier Schlange – Blick-Reporter Martin Meul ist vor Ort

Während sich der nahende Winter am Samstagmorgen mit eisigen Temperaturen auch im Flachland bemerkbar macht, suchen Hunderte in den Walliser Bergen nach dem Schnee. Denn: Die Skisaison steht an. Und obwohl es erst Mitte November ist, ist der Andrang bereits riesig.

Blick-Reporter Martin Meul fühlt den Pistengängern und -gängerinnen in Saas-Fee VS den Puls. Markus Arrigoni (53) aus Basel kurvt bereits seit Freitag über das Weiss. Der frühe Start in die Saison ist für ihn Tradition. «Ich mache das mit einem guten Freund immer», erklärt der Basler. «Der Start in die Skisaison ist für uns im November.»

«Sobald man auf die Piste kann, gehe ich»

Caroline (50) aus Saint-Prex VD «liebt» den Wintersport. Da es nahe ihrem Wohnort bisher an «gutem Schnee» fehlt, ist sie nach Saas-Fee gekommen. Auch sie erklärt: «Ich beginne meine Saison immer im November.»

0:37 Skifahrerin in Saas-Fee überrascht: «So viele Leute gabs hier noch nie»

Für Sarina Imhof (20) ist ebenfalls klar: «Sobald man auf die Piste gehen kann, gehe ich». Die Walliserin kennt das Skigebiet gut und freut sich auf den Tag – trotz frühem Aufstehen. «Das wird gut. In den letzten Jahren war immer alles gut präpariert.»

Aufnahmen von der Talstation zeigen riesige Schlangen – und das bereits um 7.30 Uhr morgens. Ganz nach dem Motto: Der frühe Skifahrer fängt die erste Gondel. Auch Blick-Reporter Martin Meul musste geduldig eine halbe Stunde auf ein Gondeli warten. Die Bedingungen im Skigebiet sind aber gut: Strahlend blauer Himmel und glänzend weisser Schnee laden die vielen Wintersportler und Wintersportlerinnen zum Fahren ein.