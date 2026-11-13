Trotz des Skibetrieb-Endes wollte Piero Coppola in Braunwald GL weiter Pizzas an die Wintertouristen verkaufen. Doch nach 23 Jahren ist jetzt Schluss. Sein kleiner Stand bei den Bergbahnen sei nicht mehr willkommen, so der enttäuschte Pizzaiolo.

Darum gehts Piero Coppola schliesst seinen Pizzastand in Braunwald nach 23 Jahren auf dem Grotzenbüel

Coppola fühlte sich in Braunwald nicht mehr erwünscht

Jetzt konzentriert sich der Pizzaiolo auf sein Restaurant in Linthal

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Seit 23 Jahren fährt Piero «Pierino» Coppola (57) jeden Winter hoch nach Braunwald GL. Dort betrieb er während der Skisaison seinen kleinen Pizzastand im Grotzenbüel auf 1561 Metern über Meer – Mitten im Skigebiet des autofreien Bergdorfs. An starken Tagen schob er hier 200 Pizzas pro Tag in den Ofen. Besonders beliebt: die scharfe Calabrese und die Pizza Grotzi mit Rösti und Hauswurst. Damit ist jetzt aber Schluss, wie die «Glarner Nachrichten» zuerst berichtet haben.

Zurück bleibt ein enttäuschter Pizzaiolo: «Ich bin schockiert und traurig», sagt Coppola gegenüber Blick. Die Sportbahnen stellen ab diesem Winter den Skibetrieb ein. Doch der Glarner mit sizilianischen Wurzeln wollte sein geliebtes Braunwald eigentlich nicht aufgeben. Er plante, nur noch an den Wochenenden vor Ort Pizzas zu backen. Aber dann gab man ihm immer mehr das Gefühl, nicht mehr erwünscht zu sein. Dann sei es besser, seine Sachen zu packen, so Coppola – ein Abgang mit Wehmut. «Nach 23 Jahren tut das schon weh – ohne ein offenes Gespräch», sagt er zu Blick.

Eine Herzensangelegenheit

Auf Details, warum er sich in Braunwald nicht mehr willkommen fühlt, will Coppola nicht eingehen. Gab es böses Blut mit den Sportbahnen Braunwald um den umstrittenen Präsidenten Richi Bolt (57)? Diese betreiben das Bergrestaurant Chämistube gleich neben dem Pizzastand von Coppola. Auf entsprechende Fragen von Blick haben die Sportbahnen nicht reagiert.

Trotz allem: Dem Glarner Pizzaiolo bleiben die vielen schönen Erinnerungen aus den vergangenen 23 Jahren. Darum bleibt Braunwald für ihn eine Herzensangelegenheit. «Es hat alles gepasst. Der Ort selbst, die Gäste, die zu Freunden wurden, und das einzigartige Panorama. Ich bin für die schöne Zeit sehr dankbar», sagt er zu Blick. Fünf Jahre wohnte er sogar im Dorf – und lernte dort seine Frau Katrin kennen. Seit 2010 führen sie zusammen das Restaurant Schweizerbund – Pizza, Pasta, Pierino in Linthal GL.

Das Lokal wird in Zukunft ganzjährig mehr Aufmerksamkeit von Coppola erhalten. In einem anderen Skigebiet will er nicht Pizza backen. «Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf unser Restaurant in Linthal und auf unsere Familie.»

Die Lifte stehen still

Aktuell läuft sowieso vieles drunter und drüber im Glarner Bergdorf. Seit der Ankündigung des Ski-Aus im Juni kämpft eine Gruppe von Aktionären um die Zukunft des Skigebiets. Sie sind mit den Entscheiden der Verantwortlichen der Sportbahnen nicht einverstanden. Vergangene Woche schlug Sportbahnen-Präsident Richi Bolt (57) aber zurück.

Er will seine Macht ausbauen. Darum bot er den restlichen Aktionären der Sportbahnen Braunwald AG 32 Rappen pro Aktie. Bolt besitzt aktuell knapp 50 Prozent der Bahnen. Jetzt will er Alleinherrscher über die Sportbahnen werden. Derweil verabschiedet sich Coppola mit seinen legendären Pizzas aus Braunwald.