Nach einer durchwachsenen Woche strahlt uns das Wochenende entgegen. Besonders der Samstag wird sonnig. Blick gibt dir einen Ausblick.

Darum gehts In der Nacht auf Freitag brachte eine Kaltfront Regen und Schnee

Die Schneefallgrenze sankt auf bis zu 1000 Meter

Am Freitag lässt der Regen vielerorts nach, am Samstag wird es vor allem im Flachland sonnig

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Die Schweiz erlebt einen turbulenten Wetterwechsel. In der Nacht auf Freitag zog eine Kaltfront über die Alpennordseite und brachte verbreitet Regen. Gleichzeitig sank die Schneefallgrenze markant auf bis zu 1000 Meter. In den Bergen gibts damit einen winterlichen Vorgeschmack.

Lange dauert das Schmuddelwetter aber nicht. «Die Kaltfront ist durch», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe von Meteo News, zu Blick. Bereits am Freitagmorgen lässt der Regen vielerorts nach. Am Samstag zeigt sich das Wetter dann zunehmend sonnig – besonders im Flachland gibt es längere freundliche Abschnitte. Auch in den Bergen lockert die Bewölkung auf, nachdem es entlang der Alpen zunächst noch letzte Schauer gegeben hat.

Leichter Frost und kalte Nächte

Der Sonnenschein hat allerdings seinen Preis: Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Eine kräftige Bise sorgt dafür, dass es sich zusätzlich kälter anfühlt. «Uns erwarten zwei kalte Nächte», erklärt der Meteorologe. Vor allem in der Nacht auf Samstag kühlt es kräftig ab. Leichter Frost ist am Morgen vielerorts möglich.

Dazu kommen Nebel und Hochnebelfelder, insbesondere entlang der Voralpen und in Teilen der Nordwestschweiz. «Das Zürcher Unterland wird davon weniger betroffen sein. Da sieht es sonnig aus», sagt Marquardt.

Am Sonntag kommt dann die nächste Wende

Aus Südwesten strömt mildere Luft in die Schweiz. In der Zentral- und Ostschweiz wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. In den Alpen kommt zunehmend Föhn auf, in den Föhntälern sind bis zu 15 Grad möglich. Auch in der Romandie wird es spürbar milder, während im östlichen Flachland rund 9 bis 10 Grad erreicht werden.