Neue Details aus der Brandnacht: Spitalmitarbeiter hielten SMS für Spam

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

In der Nacht der Tragödie von Crans-Montana erlebte das Lausanner Universitätsspital (Chuv) eine der schwierigsten Nächte seiner Geschichte. Alle standen unter massivem Druck. Erstmals wurde zudem der Katastrophenplan des Spitals aktiviert. Alle schalteten in den Krisenmodus.

Das Chuv, Referenzzentrum der Westschweiz für Schwerbrandverletzte, nahm damals 22 Schwerverletzte auf. Nun zeigt ein Bericht der Waadtländer Geschäftsprüfungskommission, der RTS vorliegt: Der Einsatz funktionierte grundsätzlich – offenbarte aber auch Schwachstellen.

So wurden einige Alarm-SMS zunächst ignoriert, weil Mitarbeitende sie für Spam hielten.

Kritik gibt es auch bei den Vorräten des Gegengifts Cyanokit, das bei Cyanidvergiftungen eingesetzt wird. Bei einigen brennenden Materialien kann diese Substanz freigesetzt werden. Im Chuv waren nur fünf Dosen verfügbar, benötigt wurden jedoch 22. Die fehlenden Bestände mussten kurzfristig aus anderen Schweizer Spitälern organisiert werden.

Dank der Zusammenarbeit zwischen den Kliniken trafen die zusätzlichen Dosen aber rechtzeitig ein – einige wurden am Ende gar nicht gebraucht.

Neben der Kritik hebt der Bericht auch hervor, was gut gelaufen ist. Es sei nie zu Personalmangel gekommen. Viele Angestellte erschienen spontan und erklärten sich schnell bereit, zu helfen. Man konnte alle Patienten versorgen.

Besonders sensibel bleibt die Frage der Patientennachverfolgung. Viele Angehörige wussten in den ersten Stunden nach dem Drama nicht, wo ihre Familienmitglieder waren oder in welchem Zustand sie sich befanden. Laut Bericht arbeitet das Chuv zwar an einem digitalen System zur besseren Erfassung der Patienten, doch dessen Entwicklung verzögert sich seit Jahren. Das Spital verweist gegenüber RTS auf ein nationales IT-Projekt des Bundes, das voraussichtlich ab Herbst einsatzbereit sein soll.