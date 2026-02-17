Zugverkehr in Lausanne ab Mittwoch wieder normal

Darum gehts
- Ein Fussballfan löst Brand mit Pyro am Bahnhof Lausanne aus
- 40 Mutterkabel wurden durch den Wurf schwer beschädigt
- Seit Sonntagabend 20.45 Uhr eingeschränkter Zugverkehr in Lausanne
Die Reparaturarbeiten am Bahnhof Lausanne scheinen gut voranzukommen. 40 Kabel brannten, als ein Fussballfan am Sonntag eine Pyro-Fackel aus einem Sonderzug schmeisst. Die Reparaturarbeiten werden laut den SBB «weiterhin mit Hochdruck vorangetrieben». Bereits am Mittwoch können die Züge zwischen Lausanne und Prilly-Malley wieder wie gewohnt verkehren.
Bis dahin verkehren zwischen Lausanne und Renens VD weiterhin zwei Extrazüge pro Stunde und Richtung sowie zahlreiche Ersatzbusse, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verkehr am Bahnhof Lausanne war seit Sonntagabend um 20.45 Uhr eingeschränkt.
Pyro hat Brand ausgelöst
Der Pyro wurde vom Fussballfan am Sonntagabend wenige Sekunden nach Abfahrt des Sonderzuges aus dem Fenster des Waggons geworfen. Der Sprengkörper, der am Ort des Schadens gefunden wurde, soll auf einem Kabeldurchgang gelandet sein und einen Brand verursacht haben.
Rund 40 «Mutterkabel» waren vom Pyro-Vandalismus betroffen: «Die Notdienste haben sehr schnell eingegriffen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, aber wir haben die gesamte Kontrolle über die Sicherheitsanlagen des Bahnhofs Lausanne in Richtung Renens verloren», sagte David Fattebert, SBB-Regionaldirektor für die Westschweiz, an einer Pressekonferenz am Dienstag.